FIFM 2023: les candidatures pour la sélection officielle sont ouvertes

La 20ème édition du FIFM est prévue du 24 novembre au 2 décembre 2023. Et à quelques mois de la tenue de cette grand-messe du cinéma mondial au Maroc, la fondation du FIFM vient de lancer l’appel à candidature pour ouvrir la participation à la sélection officielle du cru 2023.

«Pour participer, les films devront avoir été achevés dans les douze mois précédant le Festival, à savoir entre novembre 2022 et novembre 2023», précise le texte du règlement tout juste publié par les organisateurs.

Lire aussi : Cannes 2023: deux films marocains sélectionnés dans la section «Un certain regard»

Tous les longs-métrages de plus de 65 minutes, qu’ils soient de la fiction, du documentaire, de l’animation, de l’expérimental, sont éligibles. La compétition est réservée exclusivement aux premiers et deuxièmes films internationaux, déjà présentés en première dans les pays de la zone Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA). Une priorité est donnée aux films qui n’ont pas eu une sortie commerciale en France.

Les autres sections hors compétition sont ouvertes aux films internationaux de cinéastes débutants ou confirmés, présentés au minimum en première marocaine.

Participation sans frais d’inscription

Le Festival ne demande pas de frais d’inscription. Tous les films doivent être soumis via un lien en streaming. Tous les films dont la langue parlée n’est pas l’anglais ou le français doivent être proposés avec des sous-titres en anglais ou en français.

Dernier délai: le 28 juillet 2023

Les films retenus seront présentés à Marrakech en format numérique dans leur version originale sous-titrée en anglais, français ou arabe (selon la section du Festival). Le sous-titrage anglais ou français est à la charge des participants. Les films en 35 mm ne sont pas acceptés.

La clôture des inscriptions est fixée au 28 juillet 2023.