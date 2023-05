Les «Reines» de Yasmine Benkirane au cinéma

«Reines», le premier long-métrage de Yasmine Benkirane est dans les salles de cinéma. Cet opus, un road trip, produit par Mont Fleuri, la même boîte qui produit les films de Faouzi Bensaïdi réunit à l’affiche trois femmes.

Zineb, interprétée par Niserine Erradi et sa fille Ines, campée par Rayhane Gharane, s’évadent de prison et décident de s’enfuir à bord d’un camion. Elles embarquent avec elles Asmaa, la mécanicienne dans un périple de Casablanca jusqu’a Tan-Tan. Elles auront à leurs trousses, durant tout le voyage, deux policiers, interprétés par Jalila Tlemsci et Hamid Nider.

«C’est un film d’aventure et j’ai décidé de mettre en valeur des héroïnes. Elles sont les reines de la route» déclare la réalisatrice en marge de l’avant-première organisée mardi 16 mai au cinéma Megarama de Casablanca.

Yasmine Benkirane rappelle que son film, avant sa sortie dans les salles de cinéma du Maroc, a déjà été dévoilé dans plus d’une vingtaine de festivals. D’abord à la Mostra de Venise en septembre 2022, puis au Festival international du film de Marrakech (FIFM) dans la section Séances spéciales. «La volonté du film est de créer des figures de héroïnes» avait déclaré, on se rappelle Yasmine Benkirane, en marge de la projection de son film au FIFM 2022.

De son côté, Nisrine Erradi, a confié à le360 que le personnage de Zineb est un rôle complétement différent de ce qu’elle avait l’habitude d’interpréter. «C’est la raison principale qui m’a poussée à accepter ce rôle qui évoque la maternité puisqu’elle s’évade de prison pour rester proche de sa fille» souligne cette comédienne.