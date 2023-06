Une explosion sur le tournage du film «Gladiator 2» à Ouarzazate fait plusieurs blessés

Selon le magazine américain Variety, qui a rapporté l’information en exclusivité, plusieurs membres de l’équipe de tournage de «Gladiator 2» auraient été blessés lors du tournage d’une séquence de cascades.

Citant un porte-parole de Paramount Pictures, la publication américaine rapporte que «lors du tournage d’une séquence de cascades planifiée sur le tournage de la suite de “Gladiator”, un accident s’est produit au cours duquel plusieurs membres de l’équipe ont subi des blessures ne mettant pas leur vie en danger».

La même source explique par ailleurs que «les équipes de sécurité et de services médicaux présents sur place ont pu agir rapidement afin que les personnes touchées reçoivent immédiatement les soins nécessaires. Ils sont tous dans un état stable et continuent de recevoir des soins.»

Lire aussi : Gladiator 2: le réalisateur Ridley Scott était à Ouarzazate... sous haute surveillance

Six personnes auraient été blessées dans cette explosion, apprend-on ainsi dans la presse américaine. Parmi elles, quatre auraient été hospitalisées sur-le-champ, tandis que les deux autres se sont vu administrer sur place un traitement médical pour des brûlures. Aucun membre de la distribution, à savoir Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington et Connie Nielsen, n’a été blessé.

Le porte-parole de Paramount ajoute par ailleurs que «le bien-être des acteurs et de l’équipe est de la plus haute importance pour nous, et nous avons mis en place des procédures strictes de santé et de sécurité sur toutes nos productions. Nous continuerons à surveiller la situation et à prendre toutes les précautions nécessaires lors de la reprise de la production».

Le journal britannique The Sun affirme quant à lui qu’une enquête est actuellement en cours pour déterminer la cause de l’explosion, qualifiée par une source sur place de «terrifiante» et décrite comme «une énorme boule de feu qui s’est envolée et a touché plusieurs membres de l’équipe sur sa trajectoire».