Tourné au Maroc, le nouvel opus de la saga «Indiana Jones» dévoilé par Disney... et c’est un triomphe

Cinquième et ultime aventure de la célèbre saga, «Indiana Jones et le Cadran de la Destinée» a été dévoilé jeudi 27 avril 2023 à Las Vegas, aux Etats-Unis. C’est déjà un événement et tous les médias spécialisés en rendent compte. Le blockbuster est réalisé par James Mangold, avec un Harrison Ford toujours en forme malgré ses 79 ans. À la faveur d’un rajeunissement numérique, il en a 35 dans le film. A ses côtés, jouent Phoebe Waller-Bridge, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson et Thomas Kretschmann.

En vedette de ce nouvel épisode, le Maroc, où le film a été tourné du 17 octobre au 4 novembre 2021. La présentation faite à Las Vegas n’a d’ailleurs pas manqué de souligner un extrait d’une haletante course-poursuite dans les ruelles de la médina de Fès, la capitale spirituelle du Royaume.

Lors du shooting, la caméra de 360 a pu capturer quelques moments. On apprenait également que c’est sur insistance de Harrison Ford himself que Fès, en lice avec Oujda, Marrakech et Tanger, a été choisie. En plus du Maroc, «Indiana Jones et le Cadran de la Destinée» a été tourné en Angleterre, en Irlande et en Italie.

Rappelons que le célèbre réalisateur et producteur Steven Spielberg, qui a réalisé les chapitres précédents, a dû céder les rênes à James Mangold, tout en continuant à assurer la production aux côtés de Kathleen Kennedy et Frank Marshall.

Lire aussi : Gladiator 2: le réalisateur Ridley Scott était à Ouarzazate... sous haute surveillance

Au premières loges lors de la première présentation du film, le cinéaste n’a pas caché sa joie. «Tout le monde a adoré le film. C’est vraiment, vraiment un bon film Indiana Jones. Je suis vraiment fier de ce que Jim en a fait», a-t-il assuré lors d’une masterclass organisée cette semaine par le magazine Time.

«Indiana Jones» vient s’ajouter à la série des grandes productions internationales tournées au Maroc telles que «James Bond», «Jason Bourne», «Mission Impossible», «Game of Thrones» ou encore «Homeland». Et ce n’est pas fini. Un des plus grands réalisateurs au monde, Ridley Scott, a posé ses valises le 23 avril dernier au Maroc, précisément à Ouarzazate, pour superviser les préparatifs de tournage de son prochain péplum «Gladiator 2».

Au programme de ce déplacement: visite des studios CLA et du décor «Jérusalem» de son film «Kingdom of Heaven» (2005) qui a été rafraîchi et a bénéficié d’une extension. Près de 350 artisans ont été mobilisés pour cette mission, apprenait Le360. Au vu du succès du premier «Gladiator» (450 millions de dollars de recettes et cinq Oscars, dont celui du Meilleur film et celui du Meilleur acteur pour Russell Crowe), un nouveau triomphe est en vue.