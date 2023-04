Gladiator 2: le réalisateur Ridley Scott était à Ouarzazate... sous haute surveillance

Le réalisateur de renom Ridley Scott était à Ouarzazate. Un séjour express de deux jours seulement pour se familiariser avec les lieux de tournage de son prochain péplum «Gladiator 2». Des sources contactées par Le360 ont précisé que le cinéaste britannico-américain est arrivé à Ouarzazate en provenance de Malte le dimanche 23 avril, au lendemain de l’Aïd Al-Fitr. Il est reparti ce mardi 25 avril 2023.

Au programme de ce déplacement: visite des studios CLA et du décor «Jerusalem» de son film «Kingdom of Heaven» (2005) qui a été rafraîchi et a bénéficié d’une extension. Près de 350 artisans ont été mobilisés pour cette mission.

Depuis le démarrage du chantier de rénovation et d’extension, le décor, que les touristes en visite à Ouarzazate ont d’habitude le droit de visiter et de prendre en photo, est inaccessible. En vertu du contrat entre la compagnie américaine Paramount Pictures et les studios CLA, aucune photo ne peut être diffusée avant la sortie du film, sinon ce sont tous les engagements actuels et à venir qui risquent d’être compromis.

Lire aussi : Tournage de Gladiator 2 à Ouarzazate: la préparation a commencé

Selon notre source, la surveillance autour du site était accrue durant la présence de Ridley Scott. Le réalisateur de 86 ans, accompagné d’une trentaine de membres du staff de tournage de la Paramount, était donc inaccessible.

Ridley Scott a-t-il profité de son séjour pour visiter les alentours de Ouarzazate? La réponse est non. Son déplacement était purement professionnel et consistait en des allers-retours entre son hôtel et les studios. Il s’agissait de s’enquérir du déroulement des préparatifs du tournage qui ont démarré en janvier dernier et s’étaleront jusqu’au mois d’août pour laisser la place aux deux semaines prévus pour le tournage effectif.

Pour rappel, «Gladiator» s’est terminé sur la mort du personnage de Maximus Decimus (joué par Russell Crowe), ancien général de l’armée romaine réduit en esclavage et devenu gladiateur. C’est Lucius, incarné par l’Irlandais Paul Mescal, qui sera le héros de cette suite. Son histoire se déroulerait quelques années après la mort de Maximus, quand le petit Lucius, qui était le protégé du gladiateur, est devenu adulte.