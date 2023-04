Netflix tourne au Maroc une série documentaire sur Alexandre le Grand

Portée maintes et maintes fois à l’écran, notamment incarnée par Colin Farell dans le film d’Oliver Stone en 2004, la figure d’Alexandre le Grand n’en finit pas de passionner les foules. Cet attrait du grand public pour l’histoire et ses grands personnages n’a pas échappé à Netflix, qui cumule les succès avec ses séries historiques, comme «The Last Czars» ou encore «African Queens».

Cette fois-ci, c’est donc à Alexandre le Grand, figure de la Grèce antique, que la plateforme de streaming consacre une série documentaire, selon le média Deadline. Pour retracer la vie et les épopées du célèbre conquérant, Netflix a choisi le Maroc pour décor principal. Le tournage, qui s’y déroule depuis l’été dernier dans le plus grand des secrets et mobilise plus d’une centaine de personnes, devrait s’achever ce printemps.

Scénarisé par Tony Mitchell, à qui l’on doit la réalisation de «Grace et Goliath» en 2018, «Alexander – The making of a god» retracera l’incroyable histoire du roi de Macédoine, à l’origine de la création de l’un des plus grands empires de l’Histoire, s’étendant de la Grèce au nord-ouest de l’Inde.