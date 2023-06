Cinéma: «Le Bleu du Caftan» de Maryam Touzani dans les salles marocaines

Le film «Le Bleu du Caftan» est dans les salles de cinéma du Maroc à partir de ce mercredi 7 juin. Quelques jours après son retour du Festival de Cannes 2023, dont elle a fait partie des membres du jury, Maryam Touzani a présenté, mardi, son film à Casablanca, juste après Rabat et Tanger.

«J’attends ce moment avec impatience. On peut sortir ses films partout dans le monde, mais le moment le plus important est le jour où le film rencontre son public naturel, le public marocain», a-t-elle confié lors de l’avant-première du film au cinéma Megarama de la capitale économique.

Mardi, aux côtés de la réalisatrice, il y avait, évidemment, son époux et producteur Nabil Ayouch, mais aussi l’un des acteurs principaux du film, Ayoub Missioui. Interrogé par Le360, ce dernier a avoué que son rôle dans le film, celui d’un apprenti dans un magasin-atelier de couture, a exigé beaucoup de travail et de concentration. Ceci, en plus de devoir apprendre la couture pendant un mois. «Cest un personnage composé, ce n’était pas facile», a souligné le comédien.

«Le Bleu du Caftan» connaît déjà un beau succès, après avoir enregistré des chiffres record à l’étranger et brillé dans de nombreux festivals avec pas moins de 35 prix récoltés. En France, le film enregistre pas moins de 210.000 entrées à ce jour, ce qui en fait le deuxième plus gros succès marocain dans ce pays, derrière «Much Loved» de Nabil Ayouch. Il enregistre également d’excellents résultats dans d’autres pays comme les Pays-Bas, la Belgique, ou encore la Grèce.