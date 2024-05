Oujda: top départ pour le 31ème Festival de la musique gharnatie

Initié par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (département de la Culture), le Festival de la musique gharnatie a donné le coup d’envoi de sa 31ème édition, le jeudi 16 mai à Oujda. Le public local a pu apprécier, lors de la soirée d’ouverture, les prestations distinguées de plusieurs groupes qui ont interprété des titres puisés dans le répertoire historique de cet art traditionnel.

Cette soirée artistique a été marquée par la présence de Mouaad Jamaï, wali de la région de l’Oriental et gouverneur de la préfecture d’Oujda, ainsi que d’autres personnalités de divers horizons. Elle a été l’occasion de mettre en valeur le talent de jeunes artistes férus de cet art, et qui ont réussi à transporter un public réceptif dans les dédales du Tarab gharnati.

La soirée inaugurale a été de même l’occasion de rendre un hommage appuyé aux artistes Ahmed Afkir, Bayane Belayachi et Noureddine Ayed. Dans une déclaration aux médias, la directrice régionale de la Culture, Sabah Bay Bay, a indiqué que le festival a pour mission de préserver et promouvoir ce patrimoine culturel qu’est la musique gharnatie, et de renforcer son rayonnement aux niveaux régional, national et international.

Lire aussi : Casablanca et Rabat: différents répertoires diversifiés et variés, interprétés au Festival de musique andalouse

Les activités de cette édition portent sur l’organisation d’une série de concerts au Théâtre Mohammed VI à Oujda, et dans d’autres espaces au niveau d’autres villes de la région, ainsi que sur la tenue de rencontres scientifiques en présence de différentes figures de cet art.

En marge du festival, une exposition de costumes traditionnels et d’instruments de musique rattachés au Tarab gharnati, ainsi que de livres et de publications traitant de cet art ancestral sera organisée à la galerie du Théâtre Mohammed VI.