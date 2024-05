Ahmed Pirou, un monument de la musique andalouse, est décédé

Triste nouvelle. Ahmed Piro, l’un des pionniers du patrimoine musical andalou au Maroc s’en est allé dans la nuit de mercredi à jeudi 16 mai 2024 à l’âge de 92 ans.

Grand interprète de la musique arabo-andalouse, maître Piro était connu pour son sens aigu de la rigueur. Académicien, l’artiste a formé des générations de musiciens et de chanteurs spécialisés dans la musique andalouse en général, et le genre gharnati en particulier. L’illustre Bahaa Ronda et Mohamed Amine Debbi de l’orchestre de Chabab Al Andalous en sont d’ailleurs de dignes héritiers.

Décoré du Ouissam alaouite en 1992, Ahmed Piro a publié en 2013 un ouvrage sur la musique andalouse, édité par l’association Ribat Al Fath. En 2010, un hommage lui avait été rendu à l’Institut du monde arabe à Paris.

L’artiste a été inhumé ce jeudi 16 mai au cimetière Chouhada à Rabat après la prière d’Al Asr.