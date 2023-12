Patrimoine: l’AAMAM dévoile son «Anthologie de la musique andalouse Al Ala»

L’Association des amateurs de la musique andalouse du Maroc (AAMAM), soutenue par l’homme d’affaires Anas Sefrioui, lui-même grand passionné d’Al Ala, vient de publier une «Anthologie de la musique andalouse Al Ala», recueil englobe plus de 130 heures d’enregistrements, soit l’intégralité du répertoire connu actuellement.

Pour produire ce trésor musical, l’AAMAM s’est adjoint les talents de sept orchestres représentatifs des différents styles et régions (parmi lesquels l’Orchestre Mohamed Briouel), une centaine de musiciens, trois mounchidates (dont les chanteuses Nabila Maân et Zaïnab Afailal) et dix-huit mouchiddine, comprenant deux grands noms du chant, Mohamed Bajeddoub et Abderrahim Souiri.

Plus qu’un recueil musical, cette anthologie, qui a nécessité plus de trois années de travail, compte également un corpus de 6.000 pages d’Al Ala. Retranscrit et doté d’une double notation, en arabe et en translittération universelle, il est de ce fait accessible aux musiciens d’ici et d’ailleurs.

Ses initiateurs ont construit cette anthologie en intégrant toutes les possibilités qu’offrent les nouvelles technologies. «Mon désir est que les jeunes, comme les moins jeunes, aient accès à cette musique aussi bien localement qu’internationalement, grâce à une anthologie qui soit adaptée à l’ère du numérique», précise Anas Sefrioui. Ainsi, le travail de mémoire a été poussé à son paroxysme avec le lancement d’une application permettant de synchroniser les paroles et les taratine durant l’écoute des enregistrements.

Fondée en 1958 par Driss Benjelloun Touimi, l’AAMAM n’a cessé depuis sa naissance d’œuvrer pour la préservation et la promotion d’Al ‘Ala à travers l’organisation de soirées musicales et de festivals, dont Andalussyat (qui fête cette année son 20ème anniversaire), ainsi que la publication d’ouvrages sur ce riche patrimoine musical.