Musique: «Roses are blue», premier coup d’essai signé Zineb Bennani Smirès

«Roses are blue» est le premier EP de Zineb Bennani Smirès. Cette étudiante de 24 ans à Paris entre de plain-pied dans le monde de la musique avec des influences très british. Cet opus qu’elle vient de mettre sur le marché musical international, composé de cinq chansons a été enregistré en studio, en tandem avec le producteur Camil Kanouni que Zineb a rencontré en 2022.

À cette date commencera une nouvelle aventure pour Zineb, ou plutôt le démarrage de la saison des récoltes des roses, qu’elle avait commencées à semer dès ses 18 ans. Le bac en poche, décroché au lycée Lyautey de Casablanca, Zineb est initiée au monde de l’art par la curatrice Tania Bennani Smirès, qui dans les années 90 dirigeait la Villa des arts de Casablanca; elle se rend à Londres et s’inscrit à l’école de musique BIMM. Un an plus tard, rattrapée par le désir d’entreprendre des études de philosophie à la Sorbonne, Zineb n’abandonnera pas son rêve de composer et d’interpréter ses propres chansons. La philosophie et l’esprit intellectuel et littéraire de la prestigieuse université du Quartier latin à Paris l’ayant aidé, Zineb se lance dans l’écriture, de manière spontanée.

Elle entame des textes en anglais, qu’elle reprendra plus tard et réécrira afin de les adapter et d’en faire les paroles de Roses are blue. Dans une interview accordée à un média de la place, Zineb explique qu’elle s’est laissée guider par l’instant sans se poser trop de questions. Ses influences musicales sont la néo soul (soul moderne), le rnb, la pop, et l’afrobeat. «J’écoute beaucoup d’artistes anglais, et je suis très sensible à la musique qui mélange les styles comme la musique de Greentea Peng qui peut sonner soul, rock, reggae, rnb… Camil et moi avons donc expérimenté des choses et essayé d’apporter différentes touches pour créer quelque chose comme du urban pop soul».

Roses are blue est un mélange de styles et d’émotions. Zineb est heureuse d’avoir obtenu ce résultat, mais aspire à mieux pour ses prochaines expériences musicales. «Le processus d’écriture pour ma part ressemblait plus à des pics aléatoires d’énergie qu’à un travail régulier. Le processus en général a été surtout intuitif et spontané. Mais j’aimerais beaucoup, après ce premier projet, adopter une approche davantage plus réfléchie dans mon processus créatif et continuer d’expérimenter», précise cette chanteuse en herbe qui ne compte pas s’arrêter à son premier coup d’éclat.

Après la sortie de cet EP disponible sur les plateformes de streaming musical, Zineb Bennani Smirès a interprété la chanson du générique d’une série qui sera diffusée durant le mois de ramadan prochain sur 2M. Zineb prépare également le tournage du clip de la chanson phare Roses are blue de son album, en décembre, à Marrakech.