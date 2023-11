Musique: l’édition 2023 du festival L’Boulevard a rassemblé 30.000 personnes

L’Boulevard 2023 s’est clôturé le dimanche 19 novembre, au stade du RUC, à Casablanca, avec le concert du groupe de Rock «Gnawa Djmawi Africa». La grand-messe de la musique urbaine, qui en était à sa 21ème édition, a rassemblé près de 30.000 personnes, et sa scène a accueilli 35 formations musicales. Les chiffres paraissent modestes en comparaison avec ceux des précédentes éditions, pour une raison simple: cette année, le festival a dû se contenter d’un format condensé en quatre jours, au lieu des dix jours et deux week-ends habituels.

Dans un communiqué, l’association EAC-l’Boulevart, organisatrice du festival, s’est félicitée de la réussite de cette édition et a exprimé son satisfecit sur le volet de la sécurité, point qui avait soulevé de nombreuses critiques lors d’une édition 2022 émaillée par de nombreux incidents et scènes de violence. «Cette édition 2023 a été marquée par une sécurité renforcée et par la mise en place de nouveaux mécanismes de vigilance, qui ont contribué à la réussite de cette édition», a précisé l’association.

«L’Boulevard ne renonce pas à son rêve: celui d’un festival qui fédère toutes celles et tous ceux qui veulent bien en faire leur chez eux, dans leurs similitudes, mais surtout leurs différences. L’Boulevard continuera à être un festival qui rassemble même ceux qui ne se ressemblent pas», concluent les organisateurs.