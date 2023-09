L’Boulevard 2023: en prévision des violences actées en 2022, les concerts s’arrêteront à 22h cette année

Les préparatifs du festival L’boulevard, prévu cette année du 15 au 24 septembre, au stade du R.U.C vont bon train. Pour cette 21ème édition, le principal défi pour les organisateurs est d’éviter que le scénario de l’année dernière ne se répète.

A savoir un bis repetita malheureux des scènes violentes d’émeutes, et d’agressions physiques qui en ont traumatisé plus d’un et qui se sont déroulées le soir de la programmation de la scène rap avec le cocktail explosif de Mobydick, Dollyprane et El Grande Toto. Ces trois artistes ont des fans qui se comptent par milliers au Maroc.

«Nous allons renforcer la sécurité pour éviter le scénario de l’année dernière. Nous avons multiplié les réunions avec les autorités locales, la police, la protection civile et nous avons discuté des moyens pour que l’édition de cette année se déroule sereinement» confie Mohammed Merhari, alias Momo dans une déclaration pour Le360 en marge de la traditionnelle et habituelle conférence de presse tenue hier lundi 4 septembre. «Nous avons également décidé de terminer plus tôt les concerts. Ainsi, au lieu que les spectacles ne se poursuivent jusqu’à minuit passé, on fermera les portes à 22 heures maximum» précise-t-il.

Lire aussi : Tinariwen, Tif, Thrillogy... L’Boulevard dévoile les têtes d’affiche de l’édition 2023

Mais ce n’est pas tout. Momo Merhari et Hicham Bahou, les deux fondateurs du L’boulevard, le plus grand festival de musique urbaine au Maroc et en Afrique, ont fait un autre choix décisif. Celui d’alléger la programmation artistique et de revoir leurs ambitions à la baisse. Inviter les grosses pointures les plus populaires et les plus ovationnées du rap, un style de musique qui rappelons-le, est très apprécié au Maroc, c’était à oublier cette année!

«C’est un choix. Nous avons voulu mettre davantage en avant des groupes et des artistes moins connus du grand public, question de leur donner plus de visibilité et aussi pour alléger la programmation. L’année dernière, en une seule soirée, nous avons eu Mobydick, Dollypran et El Grande Toto. Ce sont des artistes ultra plébiscités et il y a eu trop de monde. C’était ingérable» ajoute Momo.

De son côté, Hicham Bahou préfère insister sur le fait que les artistes invités cette année, même s’il ont une base de fans moins large, sont certes moins connus mais ont de quoi être fiers. Exemple: Meteor Airlines, un groupe de Tinghir et The Leila qui travaille sur le patrimoine musical d’Oujda avec un mélange de reggae et de groove. À découvrir absolument...

En tout, pas moins de 39 groupes monteront sur scène durant cette édition 2023 du festival L’boulevard. Et dans le line-up on retrouve Ganga Vibes, Shobee, un ancien de H Kayne qui lance sa carrière en solo, Lazywall,Thrillogy, Tinariwen, Tiff, Diib. Du beau monde, quoi!