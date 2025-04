Musique: le festival Jazzablanca 2025 dévoile son line-up complet

Le compte à rebours est lancé. À un peu moins de trois mois de sa tenue, la 18ème édition du festival Jazzablanca vient de dévoiler l’intégralité de sa programmation, qui ajoute 7 nouveaux noms à une liste déjà bien fournie.

Le samedi 5 juillet, le public pourra ainsi découvrir la saxophoniste britannique Nubya Garcia, figure montante du jazz londonien, avant de vibrer au rythme de Caravan Palace, groupe français d’électro-swing. Le jeudi 10 juillet, l’organiste américain Cory Henry et son groupe The Funk Apostles proposeront un set mêlant gospel, jazz et funk, suivis de Parcels, phénomène australien de la pop indé.

Lire aussi : Jazzablanca 2025: Black Eyed Peas, Kool & The Gang, Ibrahim Maalouf et Hindi Zahra au programme

Le vendredi 11 juillet, Jazzablanca mettra en lumière deux voix féminines: la chanteuse canadienne Dominique Fils-Aimé, au style soul engagé, et l’artiste marocaine Oum, qui transporte son public dans un univers métissé de jazz, de soul et d’influences sahariennes.

Enfin, le festival se clôturera le samedi 12 juillet avec une création originale réunissant Hamid El Kasri et Mehdi Nassouli. Pensé spécialement pour Jazzablanca, ce projet met en scène deux figures de la musique gnaoua, issues de générations et de styles complémentaires, entourés de six musiciens, six koyous, et accompagnés d’invités de prestige (dont le chanteur soul américain Bilal, le batteur Karim Ziad, le percussionniste Rhani Khrija et Oum).

Un voyage musical à travers 14 pays

Au total, 26 concerts animeront cette 18ème édition, réunissant des artistes venus de 14 pays: Royaume-Uni, France, États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande, Pologne, Brésil, Liban, Palestine, Tunisie, Algérie, Cuba, Mali et République Démocratique du Congo. Le Maroc sera représenté par cinq spectacles aux univers éclectiques: Hindi Zahra, Aïta Mon Amour, Majid Bekkas Trio, Oum, et le duo Hamid El Kasri & Mehdi Nassouli.





La programmation du festival Jazzablanca 2025

Jeudi 3 juillet: El Comité (Cuba - Scène 21); Hindi Zahra (Maroc - Scène Casa Anfa); Seal (Royaume-Uni - Scène Casa Anfa).

Vendredi 4 juillet: Marcin (Pologne - Scène 21); Seu Jorge (Brésil - Scène Casa Anfa); Kool & The Gang (États-Unis - Scène Casa Anfa).

Samedi 5 juillet: Nubya Garcia (Royaume-Uni - Scène 21); Caravan Palace (France - Scène Casa Anfa); Black Eyed Peas (États-Unis - Scène Casa Anfa).

Dimanche 6 juillet: Salif Keita Acoustic (Mali - Scène 21); Aïta Mon Amour (Maroc/Tunisie - Scène 21).

Lundi 7 juillet: Emel (Tunisie - Scène 21); Jordan Rakei (Nouvelle-Zélande/Royaume-Uni - Scène 21).

Mardi 8 juillet: Waaju meets Majid Bekkas trio (Royaume-Uni/Maroc - Scène 21); Ezra Collective (Royaume-Uni - Scène 21).

Mercredi 9 juillet: Alfa Mist (Royaume-Uni - Scène 21); Tif (Algérie/France - Scène 21).

Jeudi 10 juillet: Faraj Suleiman Jazz Quintet (Palestine - Scène 21); Cory Henry & The Funk Apostles (États-Unis - Scène Casa Anfa); Parcels (Australie - Scène Casa Anfa).

Vendredi 11 juillet: Dominique Fils-Aimé (Canada - Scène 21); Oum (Maroc - Scène Casa Anfa); Ibrahim Maalouf & The Trumpets of Michel-Ange (Liban/France - Casa Anfa).

Samedi 12 juillet: Jupiter & Okwess (République démocratique du Congo - Scène 21); Hamid El Kasri & Mehdi Nassouli + Guests (Maroc - Scène Casa Anfa); Macklemore (États-Unis - Scène Casa Anfa).