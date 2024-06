Jazzablanca 2024: UB40, 45 ans d’existence et une première fois au Maroc

En 45 ans de carrière, le groupe mythique des UB 40 s’est produit pour la première fois au Maroc. C’était le jeudi 6 juin dans le cadre du festival Jazzablanca, sur la scène de l’Anfa Park. Sur scène, la légendaire formation britannique de pop Reggae et Ska a su se renouveler en presque un demi-siècle d’existence. Certains fans de la génération des années de gloire des UB40 ont toutefois regretté l’absence du chanteur originel Ali Campbell, qui a quitté le groupe pour entamer une carrière solo bien peu concluante.

À quelques heures de leur concert, et dans un échange avec Le360, Robin Campbell, devenu le naturel leader de la formation, a tout de même tenu à rassurer leurs fans. «Nous allons interpréter nos plus grands classiques. Ces mêmes chansons que nous avons toujours pour habitude d’interpréter des titres qui sont scandés partout dans le monde tel que Red Red Wine», avait-il promis.

Quatre nouveaux membres ont rejoint les UB40 pour remplacer ceux qui ont quitté l’équipe. «Nous avons un rappeur, un joueur d’orgue, Matt Doyle, un guitariste qui nous a rejoints depuis trois ans maintenant, et il y a aussi mon fils Matt, qui est vocaliste. Tous ces changements revigorent le groupe», explique Robin Campbell.

Lire aussi : Jazzablanca. Du jazz de Chicago à l’afrobeat londonien, découvrez les têtes d’affiche de la Scène21

En plus des classiques, les UB40 ont également joué des chansons de leur nouvel album intitulé «UB45». On l’aura compris, ce concert était celui de la célébration des 45 ans d’existence de ce groupe british qui a ouvert le bal de l’édition 2024 du festival Jazzablanca, qui s’achève ce samedi 8 juin à Anfa Park avec plusieurs stars au programme, dont Kaleo et Zucchero.