Jazzablanca. Du jazz de Chicago à l’afrobeat londonien, découvrez les têtes d’affiche de la Scène21

La Scène21 sera ainsi le théâtre d’expériences sonores captivantes, avec: Kokoroko, le collectif londonien au jazz-afrobeat envoûtant, Yussef Dayes, batteur virtuose et maître du groove et de l’improvisation, Makaya McCraven, compositeur et batteur de génie, leader de la nouvelle vague du jazz.

Kokoroko est un groupe emblématique de la scène jazz du sud de Londres. Formé par la passion pour l’afrobeat, il se compose de huit musiciens et est dirigé par la trompettiste Sheila Maurice-Grey. La musique de Kokoroko est un voyage dont on ne veut pas voir la fin. À l’image de la nouvelle scène londonienne, Kokoroko embrasse une fusion de jazz, de groove et d’afrobeat. Cette recette innovante et entraînante valorise l’héritage afrojazz, du Nigéria jusqu’en Éthiopie, et rappelle que cette musique se danse et élève les consciences! Le groupe propose une musique hybride où se mêlent des solos à la Coltrane et des sonorités inspirées par celles de Fela Kuti, Ebo Taylor, Tony Allen et autres grands musiciens de l’Afrique de l’Ouest.

Yussef Dayes est l’un des jeunes batteurs et producteurs les plus passionnants et les plus innovants au Royaume-Uni. Nominé cette année aux Brit Awards, dans la catégorie «Best New Artist», Yussef séduit avec son jeu de batterie virtuose et sa capacité à repousser les limites du genre; du funk des années 70 aux percussions sénégalaises, en passant par la grime britannique récente.

Ayant grandi dans le sud-est de Londres, Yussef s’est formé auprès du batteur légendaire Billy Cobham et a commencé à se produire avec ses frères, formant United Vibrations, un groupe de jazz afrobeat et rock. Il est également connu pour sa collaboration avec Kamaal Williams, formant le duo Yussef Kamaal en 2015. Après la sortie de son premier solo «Love Is The Message» en 2018, il a présenté son premier album solo en 2019 tout en menant des projets collaboratifs. Dayes se produira, cette année, en compagnie de Rocco Palladino à la basse, Malik Venner (alias Venna) au saxophone, Alexandre Bourt aux percussions et Elijah fox au clavier, des artistes talentueux qui complètent davantage la palette sonore de l’artiste.

Considéré comme «un des batteurs les plus audacieux sur le circuit de la musique live», Makaya McCraven est un chef de file incontesté de la vague jazz internationale qui bouscule les étiquettes et les frontières. Batteur de haut niveau et compositeur visionnaire, cet originaire de Chicago est devenu célèbre grâce à ses premiers albums qui ont reçu de larges éloges pour leur innovation et leur créativité. Son travail continue d’explorer les frontières du jazz moderne, faisant de lui une figure influente et respectée dans le monde de la musique contemporaine. Makaya McCraven maîtrise allègrement l’art du sample, où l’on retrouve toute l’inventivité du jazz, la souplesse de la soul et la robustesse du hip-hop. Pour cette édition, Makaya sera accompagné par Junius Paul à la basse, Matt Gold à la guitare et Marquis Hill à la trompette, des artistes renommés qui enrichissent son univers musical de leur talent et de leur virtuosité.

Ces trois formations musicales promettent d’illuminer la Scène21 d’une expérience musicale vibrante.





Kokoroko | Royaume-Uni | Jeudi 6 juin 2024 - Scène21

Yussef Dayes | Royaume-Uni | Vendredi 7 juin 2024 - Scène21

Makaya McCraven | États-Unis | Samedi 8 juin 2024 - Scène21