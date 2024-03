Musique: James Blunt, première tête d’affiche de Jazzablanca 2024

Le festival Jazzablanca vient de dévoiler la première tête d’affiche de sa 17ème édition, qui se déroulera du 6 au 8 juin. Et il s’agit de James Blunt, qui se produira le vendredi 7 juin sur la scène de l’Anfa Park. Spécialiste des ballades mélancoliques, notamment ses deux hits «You’re beautiful» et «Goodbye my lover», la pop star anglaise a connu un succès planétaire avec son premier album «Back to Bedlam», sorti en 2004.

Le chanteur au style folk-pop et à la voix caractéristique de falsetto marque son retour avec un septième album, intitulé «Who we used to be», et entame actuellement une tournée internationale qui inclura donc un concert à Jazzablanca. Les organisateurs du festival promettent un éventail éclectique pour l’édition 2024, dont le reste de la programmation sera dévoilé tout au long de ce mois de mars.