Festival Jazz sous l’arganier: Demandez le programme!

Vous êtes grand amateur de Jazz? Ceci vous intéresse. La 7ème édition du Festival Jazz sous l’arganier d’Essaouira démarre ce mercredi 27 décembre à partir de 20 heures à Dar Souiri. Et c’est le trio Driss El Maloumi qui ouvre le bal, mêlant la magie de l’oud et la virtuosité des percussionnistes dans un voyage musical mémorable.

Le groupe Diappa-zone prendra le relais, osant une audacieuse fusion des sonorités traditionnelles avec des influences contemporaines, créant une nouvelle interprétation des héritages musicaux du Royaume qui sonne comme un hommage vibrant à la diversité et à la profondeur de la culture marocaine.

Lire aussi : Le Festival Gnaoua et musiques du monde sous les projecteurs de l’émission «60 minutes» de la chaîne américaine CBS

Le lendemain, le public a rendez-vous avec le quartet Why Not, qui invite à un périple à travers les deux Amériques, explorant les créations de musiciens qui ont laissé leur empreinte dans l’histoire du jazz et de la bossa-nova au cours de la seconde moitié du vingtième siècle.

Othman El Khelloufi sera aussi de la partie, pour présenter sa nouvelle création intitulée «Mazmout», en partenariat avec l’Institut français d’Essaouira. Accompagné de trois musiciens, il fusionnera, dans une performance unique, des sonorités traditionnelles avec le jazz et la musique électronique, soulignant la richesse culturelle du jazz nord-africain.

Majid Bekkas Quintet Afro Jazz en clôture

La soirée de clôture du festival, le vendredi 29 décembre, démarrera avec un concert de Jazz B’Looz, groupe marocain initié par le pianiste Zoubeir Frej et regroupant des passionnés de musique apportant chacun sa sensibilité et la maîtrise de son instrument pour explorer des territoires riches en groove, swing, salsa, fusion gnawa.

Enfin, le concert du Majid Bekkas Quintet Afro Jazz viendra conclure le Festival Jazz sous l’arganier. Le guitariste, chanteur et maalem de guembri présentera son nouveau projet «Joudour», un voyage autour des rythmes gnaoua et musiques africaines.