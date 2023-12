Une dictée géante pour la 2ème édition du Festival du livre africain de Marrakech

Et de deux pour le Festival du livre africain de Marrakech! Le FLAM aura lieu cette année du 8 au 11 février 2024. Cette deuxième édition proposera une programmation autour de thématiques inscrites dans l’actualité éditoriale et scientifique des écrivains, des penseurs et des intellectuels d’Afrique, de ses diasporas et de ses descendants. Elle consacrera une place particulière à la réactivation et à la consolidation des liens indéfectibles qui unissent les Africains entre eux partout où ils se trouvent, et s’attachera à mettre en avant nos ambitions communes, pour un continent d’avenir reflétant notre diversité humaine et culturelle.

Après avoir donné la leçon inaugurale de l’édition 2023, l’écrivain et Prix Nobel de littérature, Jean-Marie Gustave Le Clézio, a été sollicité par le FLAM pour devenir son Président d’honneur. «Il y a un esprit d’oasis ici à Marrakech, disait-il lors de son intervention. Je crois que c’est l’élément important de la culture de cette ville, de son histoire. Et c’est la raison pour laquelle je suis tellement ému que ce festival ait lieu ici. Parce que ça a un sens profond. Un sens profond pour le Maroc, pour son histoire. Et un sens profond pour l’Afrique, parce que c’est l’identité africaine qui s’est en partie forgée dans cette ville.»

Fidèle à son souhait de convier différentes disciplines artistiques au service de la littérature, le FLAM a choisi d’inviter, pour illustrer l’affiche de l’édition 2024, l’artiste malien Abdoulaye Konaté.

De nombreux auteurs de renom et de jeunes plumes prometteuses se retrouveront ainsi à Marrakech l’Africaine. Ils seront une quarantaine, arabophones, francophones, anglophones et lusophones, en provenance de plus d’une vingtaine de pays et de trois continents.

À l’instar de la première édition, cafés littéraires, palabres, lectures, signatures et nocturnes se succéderont pendant les quatre jours du festival au centre culturel Les Étoiles de Jamaâ El-Fna et dans les sites partenaires pour une seconde édition prometteuse: Palace Es Saadi, UM6P, GEC Marrakech École de Management, Université Cadi Ayyad, lycées, etc.

Une exposition complétera cette programmation qui fera la part belle au jeune public et à la promotion de la lecture et de l’écriture. Ainsi, master class, ateliers d’écriture, petits-déjeuners littéraires seront programmés en partenariat avec des lycées et des universités.

De même, et pour la toute première fois en Afrique, une dictée géante sera organisée sur une place emblématique de la ville. Elle rassemblera des centaines de jeunes qui auront participé à des ateliers d’écriture et sera également ouverte à tous sur inscription. Elle sera donnée en arabe, en français et en anglais.