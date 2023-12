Festival national du théâtre 2023: onze œuvres en lice pour remporter le Grand Prix

C’est parti pour la 23ème édition du Festival national du théâtre. La cérémonie d’inauguration, qui a reçu des critiques très positives sur les réseaux sociaux, a eu lieu vendredi 8 décembre au célèbre cinéma Avenida de Tétouan. Ce jour-là, de vibrants hommages ont été rendus aux artistes Jalila Talemsi, Abdelkarim Jebli et Mohamed Khouyi, en reconnaissance de leurs contributions importantes à la promotion du théâtre marocain.

L’évènement qui se poursuit jusqu’au 15 décembre fera découvrir les dernières créations et l’évolution du théâtre au Maroc. En tout, onze œuvres sont en lice dans la compétition officielle pour remporter l’un des sept prix. En plus du Grand Prix du Festival national du théâtre et celui de l’espoir, d’autres catégories sont proposées: l’écriture, la mise en scène, la scénographie, les costumes et l’interprétation féminine et masculine seront récompensés.

S’exprimant à cette occasion, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a indiqué que le théâtre national connait «un développement remarquable», grâce au travail assidu des troupes nationales, à leur dévouement à présenter les plus belles œuvres théâtrales et à représenter le Royaume à l’international dans divers forums mondiaux, mettant en avant l’action parallèle du ministère en matière de promotion du théâtre national.

De son côté, dans une déclaration à la presse, le directeur artistique du festival, Mahmoud Chahdi, a souligné que cette édition intervient dans un contexte marqué par un changement qui s’opère dans tous les domaines, y compris la présence du théâtre en tant que domaine de la littérature, à travers la présentation et la signature de plusieurs textes théâtraux et livres critiques cette année au public.

Mahmoud Chahdi a noté que l’édition de cette année comprend la présentation de nombreuses pièces de théâtre pour enfants et de théâtre de rue, en plus de la programmation de rencontres et d’une exposition de photos, relevant que le festival essaye de montrer cette année que le théâtre restera toujours le père des arts.