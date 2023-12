Le Festival Gnaoua et musiques du monde sous les projecteurs de l’émission «60 minutes» de la chaîne américaine CBS

CBS News s’intéresse au Festival Gnaoua et musiques du monde. La célèbre chaîne, parmi les plus regardées aux États-Unis, a consacré l’épisode de ce dimanche 17 décembre de son émission «60 Minutes» à la 24ème édition du célèbre festival d’Essaouira qui a eu lieu en juin dernier et qui, comme chaque année, a attiré des centaines de milliers de fans de musique.

C’est une énième reconnaissance pour les Gnaouas et leur musique, mondialement connue. La dernière, et l’une des plus mémorables, remonte à décembre 2019 avec l’inscription de la musique gnaoua sur la liste du patrimoine immatériel de l’UNESCO.

L’émission «60 Minutes», programme iconique de CBS News, est diffusée depuis 1968. Au fil des ans, elle s’est imposée comme une véritable référence et a déjà remporté 73 Emmy Awards et 13 Peabody Awards.