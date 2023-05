Le festival Gnaoua musiques du monde d’Essaouira dévoile son cru 2023

Neila Tazi, productrice du Festival Gnaoua d'Essaouira, entourée de Karim Ziad et Mâalem Alikane, directeurs artistiques du festival, et de Driss El Yazami, président du CCME.

C’est avec beaucoup d’assurance et d’un ton serein que Neila Tazi a présenté l’édition 2023 du Festival Gnaoua musiques du monde, prévue du 22 au 24 juin à Essaouira. C’était hier lundi 8 mai, lors d’une conférence de presse organisée à Casablanca.

«Cette édition s’inscrit au lendemain d’une grande crise, avec une nouvelle génération de décideurs. Nous sommes contents de constater que nous avons de plus en plus de soutien de la part du secteur public et du secteur privé qui va dans le sens d’un meilleur équilibrage pour pouvoir travailler sur une vision plus ambitieuse à plus long terme, pour capitaliser sur 25 ans d’un festival qui a beaucoup apporté à notre pays. Je suis donc aujourd’hui beaucoup plus optimiste qu’avant sur l’avenir de cette manifestation», déclare sans ambages la directrice et productrice de ce festival pour Le360.

Cela signifie-t-il que le Festival est à présent organisé avec une meilleure aisance financière, contrairement aux années précédentes? La productrice du festival répond clairement par l’affirmative.

Un budget de 20 millions de dirhams

En pleine conférence, tout en évoquant l’inflation et l’augmentation des prix de la technique, Neila Tazi n’aura aucun mal à répondre à la question sur le budget de cette 24ème édition. Et il est supérieur à celui des éditions précédentes : 20 millions de dirhams, contre une moyenne plus ou moins habituelle de 14 millions de dirhams.

Concernant le volet purement artistique, cette année encore, l’évènement qu’on ne présente plus ne déroge pas à la règle. Toujours la même dynamique, au centre de la programmation chapeautée par le Maâlem Abdesslam Alikane et le batteur Karim Ziad, tandem qui fait partie de l’équipe du festival depuis sa création il y a vingt ans.

Les têtes d’affiche du cru 2023

Les têtes d’affiche de cette édition 2023 se sont pour la plupart déjà produites sur la scène du festival. On retrouvera donc les Gnawa Diffusion, le Trio Joubran ou le Pakistanais Faiz Ali Faiz. Côté inédits, la scène souirie accueillera pour la première fois la chanteuse belge Selah Sue, Kymani Marley, fils du légendaire Bob Marley, le cubain Elia de Ochoas, fondateur du Buenavista Social Club, Bal L’bluz sur la scène de la plage, Hoba Hoba Spirit, de retour 20 ans après sur la même scène de Moulay Hassan, et Hasba Groove. Ce dernier groupe est cité par Karim Ziad comme étant pour lui une véritable révélation.

Très attendu, le concert d’ouverture, sous les auspices du métissage, est cette année le fruit d’une résidence exceptionnelle, qui réunira Maâlem Mohamed Kouyou et Maâlem Said Kouyou en fusion avec les Tambours du Burundi Amagaba, Jaleel Shaw et Sanâa Marahati. Un concert qui s’annonce d’ores et déjà explosif, avec près de 25 artistes sur scène, et qui est prévu sur la place Moulay Hassan le jeudi 22 juin. «Je peux vous assurer que ce sera une très belle édition, un grand cru», assure Neila Tazi, qui rappelle que le nombre de mâalems participants est cette année de 35 artistes, contre près d’une vingtaine habituellement. «Le festival grandit, c’est normal de grandir avec les années et aussi avec la reconnaissance et le travail de 25 ans. 25 ans d’engagement et de plaidoyer pour la reconnaissance de cet art», poursuit-elle.

Cette 24ème édition, étalée comme à l’accoutumée sur trois jours, prévoit aussi la traditionnelle parade d’ouverture, quatre concerts de fusion, le forum des droits de l’homme du Festival sous le thème «Identité et appartenances» co-organisé avec le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), et l’incontournable Arbre à Palabres, rencontre quotidienne de débat avec les artistes programmés.

Ouled Bambra, un talent show en live

Le maâlem Alikane, également président de l’association Yerma Gnaoua, chargée de tout le chantier social des Gnaouas et du patrimoine, évoquera l’une des principales nouveautés de cette édition, en l’occurrence le projet Ouled Bambra. Ce projet va permettre de sélectionner une troupe de jeunes gnaoua dans huit régions. Le groupe choisi par l’antenne de sa région participera au concours organisé en marge de la 24ème édition du Festival.

La compétition aura lieu à la Médiathèque de Bab Marrakech, vendredi et samedi, tandis que la cérémonie de remise des prix se tiendra dimanche. Les groupes sélectionnés se produiront devant un jury composé de professionnels du monde culturel et musical, notamment de grands maâlems de renom, des représentants du monde de la culture et un membre de l’association Yerma. Le groupe gagnant bénéficiera, au-delà de la reconnaissance de ses pairs, de l’enregistrement en studio d’un titre dans les conditions professionnelles.