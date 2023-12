Musique: «Lovers of the 80′s», un festival pour les nostalgiques à Casablanca

Le logo délicieusement vintage du nouveau festival de musique "Lovers of the 80's".

Un nouveau rendez-vous viendra bientôt enrichir la liste des festivals de musique au Maroc. Nous avons nommé le festival «Lovers of the 80′s», dont la première édition est prévue pour le mois de juillet 2024 à Casablanca. Comme son intitulé l’indique, cet événement de trois jours fait du pied aux nostalgiques, se rappelant au bon souvenir de la musique des années 80 et 90.

Derrière l’initiative se trouve Public Événement Production, qui s’est jusqu’à présent illustrée sur le petit écran avec la production de télé-crochets ou d’émissions de télé-réalité dont «Lalla Laaroussa», «Al Kadam Addahabi» et plus récemment «Dream artist».

Là, l’idée est plutôt de surfer sur la vogue du revival, en programmant des artistes internationaux qui ont se sont illustrés à la fin des années 80 et au début des années 90 dans différents genres musicaux, signant des tubes passés à la postérité. Contactée par Le360, une source au sein de la société de production a confié que des négociations sont déjà en cours avec nombre chanteurs et des formations toujours en exercice.

Les concerts devraient s’étaler sur une durée allant de 25 à 40 minutes par artiste, de manière à permettre à 3 ou 4 artistes de se relayer sur scène durant la même soirée. Enfin, si les lieux exacts qui accueilleront le festival «Lovers of the 80′s» n’ont pas encore été communiqués, on sait que les concerts seront répartis entre deux espaces, un premier en plein air et un second dans un lieu fermé, voire plus intimiste.