Arts urbains: Jidar-Rabat Street Art Festival célèbre ses 10 ans du 8 au 18 mai

Pour sa 10ème édition, le Jidar-Rabat Street Art Festival investira une nouvelle fois les murs de la capitale du 8 au 18 mai 2025. Ce rendez-vous, devenu incontournable dans le paysage artistique marocain, célèbre cette année une décennie de création urbaine en réunissant des figures majeures du street art mondial et national.

Onze fresques monumentales verront ainsi le jour, signées par des artistes issus de huit pays: BEZT (Pologne), Ratur (France), Smithe (Mexique), Demsky (Espagne), Kyosuke Shimogori alias Simo (Japon), NEAN (France), Lonac (Croatie), Iota (Belgique), MURFIN (Espagne), Mundana (Équateur), Masawi (Maroc) et Azhar (Maroc). À cela s’ajoutent les œuvres des artistes Hideyuki Katsumata (Japon), Iván McGill (Espagne) et Bluuecrab (Maroc), qui interviendront dans le cadre du projet inédit des «Paysages cubiques» au parc Hassan II.

Transmission et émergence sont au cœur de cette édition, avec le mur collectif animé par l’artiste marocain RDS, destiné à faire émerger les nouveaux talents. Jeunes artistes et passionnés peuvent postuler, jusqu’au 30 avril, pour y participer. Autre inédit, le programme Jidar Kids, qui propose aux enfants de s’initier à l’art mural en créant leur propre fresque sous le thème «Dessine mon patrimoine».

Le Jidar-Rabat Street Art Festival poursuivra également son ouverture au grand public avec les visites guidées en darija, français et anglais, et les Jidar Talks au cinéma Renaissance, offrant des moments de rencontre et de partage avec les artistes.