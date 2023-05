Exposition: le Street Art reçu 10/10 à la Villa des Arts de Casablanca et de Rabat

L’art urbain est mis en valeur jusqu’au 15 juillet à la Villa des Arts de Casablanca et Rabat. L’exposition «10/10 Street Art et patrimoine» donne à voir dans ces deux espaces gérés par la Fondation Al Mada, le travail d’une dizaine d’artistes contemporains. Le vernissage a eu lieu hier mardi 9 mai à la Villa des Arts de la métropole.

Parmi ces artistes dévoilés, on retrouve Faiçal Adali, Yahia Al Mukhtar, Hiba Baddou, Hicham Bel-Laghzal, Driss Bewahoud, Abderrahman Bourhamra alias Mchimich, Cheaib El Barki, Amine Hajila, alias Amine Brush, Yassine Mandar et Samy Ghazi-Snoussi.

«Des œuvres avec une démarche artistique créative et valorisante pour notre patrimoine et une touche purement marocaine qui met en valeur la diversité culturelle et la richesse patrimoniale dont regorge le Maroc», peut-on lire dans le texte de présentation de cette exposition.L’art urbain est mis en valeur jusqu’au 15 juillet à la Villa des Arts de Casablanca et Rabat. Dans ces deux espaces gérés par la Fondation Al Mada, l’exposition «10/10 Street Art et patrimoine» donne à voir le travail d’une dizaine d’artistes contemporains. Le vernissage a eu lieu hier mardi 9 mai à la Villa des Arts de la Ville blanche.

Parmi les artistes exposés, on retrouve Faiçal Adali, Yahia Al Mukhtar, Hiba Baddou, Hicham Bel-Laghzal, Driss Bewahoud, Abderrahman Bourhamra alias Mchimich, Cheaib El Barki, Amine Hajila, alias Amine Brush, Yassine Mandar et Samy Ghazi-Snoussi.

Lire aussi : «Jidar Rabat Street art Festival» reprend ses quartiers de printemps

Une trentaine d’œuvres sur différents supports (toile, bois de palette, métal, etc.) sont un mélange de styles et de techniques, avec au menu: installations, minimalisme, acrylique et aérosol.

«Cette exposition rend hommage à cet art populaire, accessible et offert à tous. La volonté première de la Fondation Al Mada et de son partenaire Art First Galerie est de montrer que les œuvres des street-artistes méritent leur place dans les musées», affirment les organisateurs, qui précisent que l’art urbain incarne la liberté d’expression depuis des dizaines d’années et permet une prise de conscience renouvelée des grands enjeux de la société.