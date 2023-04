À Rabat, une exposition d’arts plastiques rend hommage à la culture africaine

Le vernissage a eu lieu le 5 avril en présence de nombreuses personnalités culturelles, diplomatiques et académiques. L’évènement a été présidé par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication Mehdi Bensaïd, et l’ambassadeur Mohamed Methqal, directeur général de l’Agence marocaine de la coopération internationale (AMCI).

Les créations des deux artistes remontent à un passé récent, lors d’une rencontre fortuite dans le Village des arts de Dakar. De cette rencontre, dit Mohamadou Mbay dit «Zulu», artiste platicien et président du Village des arts de Dakar, «les deux artistes d’horizons différents, par la magie de l’histoire, vont tremper leurs pinceaux dans une palette et écrire une belle page née de la fusion d’étincelles qui vivent en eux, qu’ils ont en partage».

Ils ont ainsi réalisé une trentaine d’œuvres «stupéfiantes à quatre mains, dans des espaces et temps différents, avec un résultat qui frôle le fantastique par l’innovation», lit-on dans une brochure. En effet, presque tous les tableaux exposés jusqu’au 20 avril à Bab Rouah sont signés conjointement par Noureddine Tabete et Daouda N’Diaye.

L’exposition, qui s’inscrit dans le cadre de la célébration de «Rabat, capitale africaine de la culture», se poursuit jusqu’au 20 avril et vise à «encourager le partenariat Sud-Sud à travers les arts en favorisant la solidarité africaine», ont expliqué les deux artistes.