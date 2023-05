Azemmour: J-1 avant la 1ère édition du festival Azemm’art, plus de 50 artistes conviés

Un jour nous sépare de l’ouverture de la première édition du festival international d’art et de culture «Azemm’art», qui invite les amoureux de l’art et de la culture à quatre jours de célébrations hautes en couleur. L’évènement réunira notamment plus de cinquante artistes locaux, nationaux et internationaux.

Au programme de ces journées, des expositions allant de l’art contemporain à l’artisanat traditionnel, des fresques murales, ou encore des performances musicales au sein de la médina. Des ateliers créatifs seront également organisés au profit des visiteurs sous différentes formes d’art telles que la peinture, la poterie et le dessin.

Un festival immersif

Les organisateurs précisent que les visiteurs auront non seulement la possibilité de voir les sculpteurs en train de travailler sur leurs œuvres, mais ils pourront également participer à des ateliers pour apprendre les techniques de base de cet art.

Azemm’art se veut un espace de dialogue et d’ouverture où les artistes pourront s’exprimer librement et échanger avec les visiteurs dans une ambiance conviviale et créative, expliquent les organisateurs. Il s’agit également, selon ces derniers, de mettre en valeur la ville d’Azemmour et en faire un lieu incontournable pour les amateurs d’art et de culture.

Il convient de noter que l’évènement est organisé par la Commune d’Azemmour en collaboration avec le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication et la Fédération royale marocaine du sport pour tous.