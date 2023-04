Casablanca accueille en mai le premier Festival national du théâtre scolaire

Noureddine Ayouch, Samia Akariou et Abbdelmouneim Talib lors de la conférence de presse du Festival national du théâtre scolaire.

Le premier Festival national du théâtre scolaire aura lieu les 9 et 10 mai 2023 au complexe culturel Anfa de Casablanca. Cet évènement est organisé par la Fondation des arts vivants en partenariat avec l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de Casablanca-Settat.

Lors d’une conférence de presse organisée mardi 25 avril à Casablanca, le directeur de l’AREF de Casablanca-Settat, Abbdelmouneim Talib, a détaillé le contenu de ce festival qui s’inscrit dans le cadre de la feuille de route de la réforme de l’éducation nationale.

«Cette réforme cible les élèves à travers les ateliers de théâtre que nous organisons dans nos établissements scolaires. Il fallait donc absolument former les enseignants comme véritables acteurs de cette réforme éducative», a-t-il expliqué, précisant que 160 enseignants ont bénéficié d’une formation au sein de l’AREF et formeront à leur tour 1.600 élèves âgés entre 9 et 10 ans.

«Nous avons décidé d’organiser un festival pour les enfants à l’école primaire car nous sommes convaincus que c’est à partir de l’école primaire qu’il faut sensibiliser les enfants au théâtre. Cela va leur permettre de s’épanouir à l’école et de créer», a déclaré à son tour Nourredine Ayouch, président de la Fondation des arts vivants, pour Le360.

Du 25 au 30 novembre 2022, des professionnels du théâtre, dont Samia Akaroui, Nora Sqalli, Rafika Benmaymoun, Adil Aboutourab, Tarik Ribh, Hamid Mourchid et Adil Madih ont animé des ateliers pour former les enseignants. Les élèves formés par ces derniers vont participer à la sélection régionale du festival.

Chaque projet artistique, autour du thème «Filles et garçons sont pareils», devrait impliquer un maximum de 10 élèves. «Nous avons fait ce qu’on appelle la formation des formateurs. Nous avons donc donné à ces formateurs des outils, une charte et une vidéo explicative pour qu’ils aillent travailler avec leurs élèves dans un cadre précis et nous présenter une pièce de théâtre qui sera présentée durant le festival», a déclaré Samia Akariou, marraine de cette première édition.

Au final, 16 troupes seront sélectionnées pour le Festival national scolaire. Au dernier jour du festival, le 10 mai, plusieurs prix seront décernés: meilleure actrice, meilleur acteur, meilleure mise en scène, meilleur texte et meilleure scénographie. Les trois premiers seront invités à présenter leurs spectacles lors de la 16ème édition du Festival international théâtre et cultures qui aura lieu du 16 au 27 mai 2023.