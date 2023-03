Mehdi Bensaïd veut promouvoir le théâtre à travers la mobilisation et l’innovation

Mehdi Bensaïd a présidé, ce lundi 13 mars à Salé, une journée d’étude consacrée au théâtre, avec pour thème «Les mécanismes de promotion du théâtre marocain entre le renouveau et l’innovation». Une rencontre qui a vu la participation des différents acteurs de la discipline artistique, notamment des syndicats de théâtre, des dramaturges, des comédiens, des metteurs en scène et autres producteurs.

À cette occasion, le ministre a évoqué l’importance du soutien financier qu’accorde son département à ce secteur -qui s’est élevé à environ 22 millions de dirhams en 2022, contre 2,6 millions de dirhams en 1998- tout en insistant sur «la concertation et la création pour relever la qualité de la production du théâtre national, qui est une composante de la culture marocaine, a-t-il affirmé, à laquelle le public marocain accorde un grand intérêt». «À travers cette journée d’étude, nous allons établir un état des lieux de notre théâtre en proposant des résolutions pour le promouvoir», a déclaré, Mehdi Bensaïd lors de ce séminaire.

La préparation du Festival national du théâtre -prévu cette année entre les mois de novembre et décembre- a également été évoquée, avec l’ambition de faire de cet évènement un véritable point de décollage de la création théâtrale.

La journée d’étude a vu la participation des représentants de plusieurs syndicats des professions du théâtre, notamment le Syndicat marocain des professionnels des arts dramatiques, l’Union marocaine de professionnels dramaturges et le Syndicat des professionnels marocains du théâtre, ainsi que des intervenants dans les secteurs du cinéma et de la télévision.

Lire aussi : Rabat-Salé: une subvention de 11 millions de dirhams pour le Pass Jeunes

Les différents débats ont été axés autour de deux principaux ateliers. Le premier a développé le thème «Le soutien au théâtre, la préservation des acquis et la poursuite du développement», alors que le second s’est penché sur la thématique du rôle des festivals de théâtre dans «La promotion culturelle et la dynamisation de la diplomatie culturelle». Au terme de cette journée, nombre de recommandations seront adressées par les participants au ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.