Mawazine 2025: Becky G, la star de la pop latino en concert le 22 juin à Rabat

Les annonces du festival Mawazine-Rythmes du Monde se succèdent. Les organisateurs viennent de dévoiler la participation de Becky G, icône internationale de la pop latino, attendue sur la scène de l’OLM Souissi le 22 juin.

Figure emblématique de la musique latine, Becky G incarne à la perfection la fusion entre ses racines mexicaines et la modernité américaine. Artiste multi-récompensée, elle rayonne par son énergie électrisante et son influence mondiale. Avec plus de 28 milliards de streams à son actif et cinq nominations aux Latin Grammy Awards, elle s’est imposée comme l’une des références majeures de la scène musicale internationale.

Son impressionnant palmarès comprend notamment des American Music Awards, Latin Music Awards, E! People’s Choice Awards, ainsi qu’un Billboard Award. Révélée par des titres devenus cultes comme «Shower», «Mayores» ou «MAMIII», Becky G enchaîne les succès planétaires.

En 2024, elle sort l’album «Encuentros», salué par la critique pour sa richesse musicale et son hommage vibrant à ses racines mexicaines. La même année, elle marque les esprits avec une performance magistrale de «The Fire Inside» -chanson nominée aux Oscars- lors de la cérémonie des Academy Awards.

Début 2025, elle brille dans une campagne publicitaire remarquée pour Mountain Dew, diffusée lors du Super Bowl, avant de créer la surprise au festival Coachella en rejoignant Tyla pour un duo enflammé sur «On My Body». Quelques jours plus tard, elle revisite son tube mondial «Shower» dans une version orchestrale spectaculaire aux côtés du chef Gustavo Dudamel et du Los Angeles Philharmonic.

En avril, Becky G est honorée par la Harvard Foundation for Intercultural and Race Relations, qui lui décerne le titre d’Artiste de l’année dans le cadre des Cultural Rhythms, en reconnaissance de son impact culturel et sociétal. À travers la musique, le cinéma, l’entrepreneuriat et son engagement communautaire, elle s’impose comme l’une des voix latines les plus influentes de sa génération.