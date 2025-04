En concert à Mawazine: Julian Marley, l’héritier du reggae mondial, attendu le 28 juin

Fils du légendaire Bob Marley, Julian Marley débarque à Rabat pour faire vibrer la scène Bouregreg. Icône du reggae contemporain, il clôturera en beauté la scène du festival avec un show vibrant, engagé et empreint de spiritualité.

S’il rend hommage à l’héritage musical de son père, Julian Marley s’affirme comme un artiste à part entière. Il insuffle une énergie résolument moderne à ses compositions, portées par une voix puissante et sincère. Lauréat du Grammy Award du Meilleur Album Reggae en 2024 pour Colors of Royal, il s’impose aujourd’hui comme l’un des artistes les plus influents de la scène reggae mondiale.

Avec plus de 100 millions de streams sur Spotify, 500.000 auditeurs mensuels, 25 millions de vues cumulées sur YouTube et une présence remarquée dans les classements internationaux – dont une place dans le top 3 du Billboard 200 –, Julian Marley rayonne bien au-delà des frontières jamaïcaines.

Depuis plus de vingt ans, il enchaîne les tournées mondiales à guichets fermés et se produit dans les plus grands festivals: Reggae Sumfest, Sunsplash, Summerjam, Les Escales ou encore Hawai’i Fest. Il a collaboré avec des artistes majeurs tels que Nas, Shaggy, Busta Rhymes, Moshe, ainsi que ses frères Ziggy et Damian Marley, enrichissant sa musique d’influences variées sans jamais renier ses racines rastafariennes.

Avec cette programmation d’exception, le festival Mawazine réaffirme sa vocation: créer des ponts culturels entre les peuples et offrir au public des expériences artistiques fortes, accessibles au plus grand nombre. Depuis sa création en 2001 par l’association Maroc Cultures, Mawazine s’est imposé comme l’un des plus grands événements musicaux au monde, attirant chaque année des millions de spectateurs à Rabat grâce à une programmation éclectique, dont la majorité des concerts sont gratuits.

Le 28 juin, la scène Bouregreg vibrera au rythme du reggae, portée par la voix envoûtante de Julian Marley et son groupe The Uprising. Un rendez-vous immanquable pour tous les amoureux de musique live et d’émotions partagées.