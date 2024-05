Burna Boy, Calvin Harris, Samira Saïd, MK, Ateez… découvrez les premières têtes d’affiche de Mawazine 2024

Calvin Harris, DJ, chanteur et producteur de musique électronique britannique, sera l'une des têtes d'affiche du festival Mawazine 2024.

Après trois ans d’arrêt, le festival Mawazine est de retour. Et depuis quelques jours, les annonces de l’édition 2024, prévue du 21 au 29 juin, se suivent et ne se ressemblent pas. Sur les réseaux sociaux, l’association Maroc Cultures, organisatrice de cette grand-messe des musiques du monde, décline son line-up au fil des jours. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le cru 2024 s’annonce déjà particulièrement alléchant.

Côté stars internationales, Calvin Harris, DJ britannique de renommée internationale, viendra enflammer avec ses beats explosifs la scène de l’OLM Souissi, durant la soirée du samedi 29 juin. Un autre DJ, américain cette fois-ci, Marc Kinchen, «MK» pour les intimes, sera également de la «Party» sur la même scène lors de cette soirée de clôture, qui se veut très électro.

Burna Boy, chanteur et compositeur nigérian spécialiste de l’Afrobeat, posera également ses valises à Mawazine pour venir rythmer le podium et faire se déhancher le public le 26 juin, à 21h30, toujours sur la scène de l’OLM Souissi.

L’Asie, la culture coréenne, la K-Pop plus précisément, sera également présente cette année à Mawazine. Le groupe Ateez sera en concert le dimanche 23 juin sur la scène de l’OLM Souissi à 21h30.

Les fans de stars arabes ne seront pas en reste. Rami Ayach, le vendredi 28 juin, à 22h00, à Hay Nahda, Samira Saïd, le même jour, à 21 heures au théâtre Mohammed V, la chanteuse Belquiss, le dimanche 23 juin à 22 heures, sur la scène Hay Nahda.

La chanteuse libanaise Carole Samaha, sera en concert le 21 juin sur la scène de l’OLM Souissi. Najwa Karam, sa compatriote est aussi programmée à Hay Nahda, le jeudi 27 juin à partir de 22 heures.

D’autres têtes d’affiche seront bientôt révélées. La billetterie, qui sera disponible exclusivement sur le site officiel de Mawazine, n’a toujours pas été lancée.