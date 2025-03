Mawazine. Will Smith lance sa tournée d’été au Maroc pour la promotion de son nouvel album «Based on a True Story»

L'acteur et rappeur américain Will Smith.

Will Smith fait son grand retour sur la scène musicale avec un nouvel album, «Based on a True Story», attendu pour le 28 mars prochain. Vingt ans après Lost and Found, l’artiste aux multiples talents revient avec un projet introspectif et personnel, qu’il défendra lors d’une tournée estivale débutant au Maroc.

Le 26 juin 2025, Will Smith inaugurera sa tournée d’été au festival Mawazine Rythmes du Monde à Rabat, marquant ainsi son premier passage en Afrique du Nord après une absence qui n’a que trop duré. L’événement Mawazine de renommée internationale, qui a accueilli les plus grandes stars mondiales, sera l’occasion pour l’artiste de renouer avec son public et de dévoiler en live les morceaux de son nouvel opus.

Après cette escale marocaine, la tournée se poursuivra dans plusieurs grandes villes internationales avant de s’achever le 2 septembre au Zénith de Paris.

Un album très attendu avec des collaborations de renom

Dans une annonce Instagram, Will Smith a partagé son enthousiasme: «C’est OFFICIEL! Mon nouvel album, ‘Based On A True Story’, sortira le 28 mars. C’est dans DEUX SEMAINES!!! (...) Je travaille sur ce projet depuis un moment et j’ai hâte de vous le faire écouter.»

Ce projet de 14 titres reflète des expériences personnelles et une évolution artistique qui promettent de séduire aussi bien les fans de la première heure que les nouvelles générations. Parmi les morceaux déjà dévoilés figurent Tantrum, Work of Art (en collaboration avec son fils Jaden Smith et l’artiste Russ), First Love, You Can Make It, ainsi que Beautiful Scars, un duo avec Big Sean.

Will Smith: un retour entre musique et cinéma

Si Will Smith est principalement connu pour sa carrière cinématographique, son retour à la musique est un événement marquant. L’artiste, qui a débuté comme rappeur sous le nom de The Fresh Prince, a toujours gardé un lien avec l’industrie musicale malgré son succès à Hollywood. Avec «Based on a True Story», il revient à ses racines tout en y apportant une touche de maturité et d’expériences vécues.