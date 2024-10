Annulation brusque du concert de Saida Fikri à Agadir: ce qu’il s’est passé

Le concert de Saida Fikri, prévu le 26 octobre au Théâtre de verdure d’Agadir, n’a finalement pas eu lieu. Et c’est toute une tournée de 5 dates qui se voit ainsi annulée. L’organisateur, Aziz, de Souss Records, est monté sur scène ce soir-là et a affirmé devant les 200 personnes présentes que la chanteuse n’avait aucun respect pour son public, car elle ne s’était pas présentée après avoir eu vent du nombre «dérisoire» de spectateurs dans les gradins. «Nous avons voulu relancer l’artiste, qui avait commencé à perdre sa popularité, nous voulions l’aider, mais elle vient de montrer qu’elle ne respecte pas son public», a-t-il déclaré depuis la scène du célèbre Théâtre de verdure, l’un des plus beaux espaces culturels en plein air de la ville d’Agadir.

Contacté par Le360, le producteur confirme l’absence de Saida Fikri et l’annulation de son concert à la dernière minute. La raison? «Rien ne laissait présager une telle annulation. Tout se déroulait bien, elle était venue faire ses balances à 17 heures. Puis, quelques minutes avant le début du concert, son mari est arrivé sur place, a examiné la scène et a exigé que Saida Fikri soit payée avant sa prestation. Lorsque j’ai refusé, il m’a informé que l’artiste ne se présenterait pas», explique l’organisateur.

Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, Saida Fikri a rejeté d’un revers de la main les accusations portées à son encontre. «Après mon retour des États-Unis et après avoir fait le trajet de Rabat à Agadir à mes propres frais, participé aux répétitions avec le groupe et préparé notre montée sur scène, l’organisateur a renié toutes ses obligations financières et nous a placés devant un dilemme: soit monter sur scène et animer le concert avec les musiciens sans compensation, soit informer le public que j’avais refusé de chanter en raison d’un faible nombre de spectateurs. Il a ensuite mis sa menace à exécution, cherchant à ternir ma réputation devant le public et dans une vidéo enregistrée, après que j’ai refusé de céder à ses pressions», déplore l’artiste, qui se dit profondément déçue par le comportement de l’organisateur.

Après avoir présenté ses excuses à son public d’Agadir, Saida Fikri a annoncé qu’elle comptait porter plainte contre le patron de Souss Records pour préjudice psychologique, matériel et moral causé par sa diffamation et ses déclarations mensongères, trompeuses et nuisibles à son image, sa réputation et son statut.