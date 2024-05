ElGrandeToto: mon concert à Casablanca, CKay, Oxlade et moi

Le rappeur marocain ElGrandeToto a enflammé la scène du Complexe Mohammed V à Casablanca. Environ 8.000 personnes, tous des fans inconditionnels, étaient présents le 27 avril 2024. Taha Fahssi, de son vrai nom, était vêtu d’une veste en cuir imprimée de flammes, et au figuré, car l’ambiance était pour le moins survoltée durant le concert du rappeur, acclamé par un public nombreux.

Certains ont même fait le déplacement depuis l’Algérie. «C’est la première fois que j’assiste à un évènement de ce genre, et c’est magnifique. El Grande Toto est très connu chez nous. Sa chanson que j’apprécie le plus? C’est sans doute «Pablo»», a déclaré ce fan venu spécialement de Bougaa en Algérie pour assister au concert tenu à guichets fermés. Le360 l’a rencontré au lendemain de l’évènement.

Le360: Quelque 8.000 personnes ont assisté à votre concert au Complexe Mohammed V. Vous vous attendiez à une telle affluence?

ElGrandeToto: La vérité, ça me paraissait difficile au début. Il y avait un peu d’appréhension, mais nous étions tout de même optimistes. Tout s’est bien passé grâce à Dieu, il n’y a pas eu de blessés, et il y avait de belles énergies.

L’organisation était au top, et les autorités et la Sûreté nationale ont fait un excellent travail…

Pourquoi avoir démarré le concert en énumérant les différents noms du lion, comme l’a fait l’acteur Rabii El Kati dans une émission télé?

Je l’ai fait tout simplement parce que le lion est mon signe astrologique. Je me suis bizarrement retrouvé dans ce qu’a dit Rabii El Kati, que je salue pour l’occasion. En vérité, ce n’était pas mon idée. C’était une proposition de l’équipe de production pour faire allusion à ma crinière. Et honnêtement, je trouve que c’est une très belle idée.

CKay et Oxlade étaient la surprise de ce concert. Pourquoi avoir choisi d’inviter ces artistes nigérians?

À l’origine, nous avions prévu d’avoir plus d’invités. Nous avions programmé le concert pour le 13 février, et lorsque nous avons changé de date, les artistes avaient déjà d’autres engagements ou étaient bookés sur d’autres concerts, comme c’était le cas de Nero et Hamza. Mais je tenais absolument à ce que CKay et Oxlade montent sur scène avec moi. Le titre «Like that», que j’ai enregistré avec Oxlade, a eu beaucoup de succès. J’apprécie beaucoup les artistes nigérians, j’ai collaboré avec plusieurs d’entre eux, dont justement CKay et Otomudo Black...

Quelles sont les prochaines dates de ta tournée?

Normalement, le 27 juillet, je me produis à Tanger, et d’autres dates seront programmées très prochainement.