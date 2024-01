La reine du rap Nicki Minaj ne veut plus chanter «Starships», son plus gros succès produit par RedOne: le producteur marocain lui répond avec élégance

Nicki Minaj ne veut plus chanter «Starships», produit par RedOne.

«Je ne chante plus cette chanson», a lancé Nicki Minaj devant un public dépité, alors que retentissaient, sur la scène d’une salle de Miami où elle se produisait en décembre 2023, les premières notes de «Starships», un tube neuf fois disque de platine depuis sa sortie en 2012.

La «reine du rap», aux 150 millions de disques vendus à travers le monde, a alors fait signe à son équipe d’interrompre la musique et ordonné au public qui entonnait les premières paroles de la chanson de se taire. «Je n’interprète plus cette chanson, vous tous. Je ne l’aime pas. Qu’est-ce que vous voulez que je fasse? Chanson stupide», a-t-elle déclaré sous les sifflements avant de changer de registre musical.

Interrogé sur cet épisode qui a déclenché une controverse dans les rangs des fans de la chanteuse et de la presse américaine spécialisée, le producteur marocain de la chanson, RedOne, a réagi avec tact. «J’ai le plus grand respect pour Nicki Minaj et j’aime beaucoup son travail. Je respecterai toujours les souhaits d’une artiste... Je suis très fier d’avoir réalisé ce disque avec elle ainsi que le succès mondial qu’il a connu», a-t-il déclaré au média américain TMZ.

Une réponse qualifiée de «sage» et de «mature» par la presse américaine, qui a salué l’élégance du «super producteur» marocain, relevant que celui-ci cumule de nombreux succès avec notamment «Just Dance» de Lady Gaga et «More» d’Usher, pour n’en citer que quelques-uns.

Quant à la décision de Nicki Minaj de ne plus chanter «Starships», celle-ci ne reflète rien de personnel à l’endroit de RedOne, puisque, note le média américain, le producteur «a également enregistré quelques autres disques avec Nicki, tels que “Pound the Alarm”, et elle joue toujours celui-là à ce jour».

Ainsi, avance-t-on, son refus d’interpréter cette chanson refléterait en réalité l’envie de la chanteuse de se tourner vers une nouvelle musique. De retour sur la scène musicale après une absence de cinq ans, la star du rap vient en effet de sortir «Pink Friday 2», son cinquième album studio, le 8 décembre 2023.