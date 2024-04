«Jam Show», le nouveau télé-crochet de 2M dédié au nouveaux talents du rap

Dizzy Dross et El Grande Toto, parrains et membres du jury du télé-crochet Jam Show , diffusé à partir du 7 mai sur 2M.

Le voile est levé sur l’affinité affichée entre Dizzy Dros et El Grande Toto. Il y a quelques jours, les deux rappeurs marocains, parmi les plus écoutées actuellement, ont publié sur les réseaux sociaux des clichés montrant leur complicité, soulevant ainsi nombre d’interrogations. Certains ont pensé que les deux artistes, dont la notoriété et la cote de popularité atteignent des sommets, annonceraient une prochaine collaboration. Mais il n’en fut rien.

On en sait désormais plus sur le projet qui lie le duo: Dizzy Dross et El Grande Toto sont les parrains et principaux membres du jury de la première émission marocaine de révélation de talents dans le rap. Intitulé «Jam Show» et diffusé à partir du 7 mai sur 2M, le télé-crochet est produit par Public prod, la même société de production derrière «Dream Artist» et «Ahssan Pâtissier», entre autres.

Environ 200 dossiers de candidature sont parvenus à la production et à des chasseurs de talents. Un comité, composé d’un directeur artistique, d’un responsable de casting et des deux stars, a ensuite sélectionné les 24 rappeurs en herbe qui figureront dans l’émission.

Ils se produiront devant le jury qui comprend, outre Dizzy Dross et El Grande Toto, les rappeurs Khtek, Small X, Dada et Othman (H-Kayne). Les finalistes partiront en tournée dans plusieurs villes du Maroc, alors que le grand gagnant remportera le titre de meilleur rappeur et repartira avec un chèque de 250.000 dirhams pour financer son premier album.

Structurée en six épisodes-primes d’une durée de 60 minutes, l’émission «Jam Show» sera accompagnée, comme il est de tradition pour les télé-crochets du genre, de capsules quotidiennes de 5 minutes, dans lesquelles les téléspectateurs verront les candidats durant les répétitions et autres contextes hors spectacle.