Plus de 8.000 spectateurs: grand succès du concert d’El Grande Toto à Casablanca

Dans la soirée du samedi 27 avril, El Grande Toto a mis le feu au Complexe Mohammed V de Casablanca. Au propre, puisque Taha Fahssi, de son vrai nom, était vêtu d’une veste en cuir imprimée de flammes, et au figuré, car l’ambiance était pour le moins survoltée durant le concert du rappeur marocain, acclamé par un public nombreux.

Cela n’a rien d’une surprise. L’ultra populaire artiste et son équipe savaient bien que le rendez-vous casablancais, inscrit dans la tournée de présentation de son dernier album intitulé «27», allait attirer du monde. Le concert s’est en effet tenu à guichets fermés, les tickets, au prix minimal de 300 dirhams, étant sold out trois jours avant la date.

Dans une déclaration pour Le360, le producteur Nassr Eddine Akil, de Goats Prod, a évoqué la présence d’environ 8.000 personnes. Et parmi les fans, certains ont même fait le déplacement depuis l’Algérie pour assister au concert d’El Grande Toto, considéré actuellement comme l’un des meilleurs flows du Maroc et d’Afrique. «On adore Toto, c’est notre ami. Nous sommes venus l’écouter aujourd’hui, et on a payé notre ticket: 300 dirhams», confie Soufiane, jeune spectateur qui pressait le pas vers l’un des accès de l’enceinte casablancaise.

Il est accompagné d’un ami algérien, également fan du rappeur casaoui: «Je viens d’Algérie, précisément de Bougaa. C’est la première fois que j’assiste à un évènement de ce genre, et c’est magnifique. El Grande Toto est très connu chez nous. Sa chanson que j’apprécie le plus? C’est sans doute “Pablo”».

En première partie du concert, d’autres rappeurs sont montés sur scène. Parmi eux on retrouve Kartman, Clemando, Khtek, Marwan Le M, Tagne. La grande surprise était toutefois la présence du chanteur nigérian C Kay, avec qui El Grande Toto avait réalisé il y a trois ans un featuring sur son célèbre morceau «Love Nwantiti». Tous les deux, et devant un public conquis, ils ont interprété ce hit planétaire sur la scène du Complexe Mohammed V, accompagnés par les chants des fans.