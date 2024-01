Concert. «Wahabiyat», hommage à Mohammed Abdelwahab à Marrakech

Les fans de musique arabe classique seront heureux d’apprendre qu’un concert en hommage au grand compositeur et chanteur égyptien Mohammed Abdelwahab aura lieu le 27 janvier 2024 à 20h30, au Théâtre du Meydene à Marrakech. Les tickets sont en vente au prix de 250 et 350 dirhams sur place ou sur la plateforme de billetterie Guichet.com.

Deux des voix les plus émérites du Maroc, Abdallah Bayati et Fouad Hamani, interpréteront les chefs d’œuvres de Abdelwahab. La soirée sera l’occasion véritable de célébrer l’âge d’or de la musique arabe, offrant au public une opportunité unique de plonger dans la richesse mélodique et poétique.

Le concert «Wahabiyat», initié par L’association Marrakech Tarab, rend ainsi hommage à l’idole intemporelle de la musique égyptienne et arabe, «Moussikar al ajial», dont l’héritage continue d’inspirer les mélomanes du monde entier.