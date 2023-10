Séisme: le Chœur de Chambre du Maroc organise un concert de solidarité

Quand elle est interprétée avec le cœur, la musique devient le vecteur des plus belles émotions. Le 14 octobre prochain, ces émotions partagées seront aussi un hommage: un hommage aux victimes et sinistrés du séisme et à leurs proches, mais aussi un hommage à celles et ceux qui se sont spontanément et immédiatement mobilisés pour les aider.

Amine Hadef et les choristes du Chœur de Chambre du Maroc ont décidé de mettre leur sensibilité de musiciens au service de cet hommage, en organisant un concert de soutien, le 14 octobre prochain, à 20h30 à l’église Notre-Dame de Lourdes (rond-point d’Europe à Casablanca).

Au programme, certaines des plus belles œuvres de la musique de la Renaissance (Monteverdi, Purcell, Josquin des Prés), interprétées par des chanteurs venus de divers horizons, et dirigés par Amine Hadef.

L’intégralité de la recette de ce concert solidaire (entrée à 120 dirhams pour le grand public et à 50 dirhams pour les étudiants, billetterie sur place une heure avant le concert) sera reversée au Fonds spécial 126 dédié aux dépenses relatives aux effets du séisme, mis en place par le gouvernement.