Des célébrités du monde entier témoignent leur soutien au Maroc et aux Marocains suite au séisme

Après les politiques, c’est au tour des célébrités de s’emparer des réseaux sociaux, notamment Instagram et X (ancien Twitter), pour témoigner leur soutien au Maroc, suite au terrible séisme du 8 septembre au soir. Acteurs, chanteurs, mannequins et autres stars ont posté depuis vendredi soir des messages chargés d’émotion à l’attention du Maroc, multipliant aussi les appels aux dons pour venir en aide aux populations locales.

C’est ainsi le cas de l’actrice américaine d’origine mexicano-libanaise Salma Hayek, qui compte sur Instagram plus de 26 millions d’abonnés. Celle qui a campé Frida au cinéma et bien d’autres grands rôles a partagé un appel aux dons avec pour commentaire: «La nouvelle de l’impact dévastateur du tremblement de terre au Maroc me brise le cœur. Le tremblement de terre meurtrier a laissé des milliers de personnes dans le besoin urgent de produits essentiels comme un abri, des kits alimentaires, des couvertures et de l’aide en espèces.» Invitant ses abonnés à faire un don, l’épouse du milliardaire français François-Henri Pinault a conclu: «Mes pensées vont à l’esprit inébranlable du peuple marocain en cette période difficile.»

L’humoriste marocain Gad Elmaleh n’a pas non plus manqué à l’appel. Très attaché à son pays, auquel il témoigne très fréquemment son attachement, le natif de Casablanca s’est dit «bouleversé par la tragédie qui a frappé le Maroc cette nuit» et a adressé «pensée et soutien à toutes les victimes et leur famille».

Dans la même veine, l’humoriste franco-marocain Jamel Debbouze s’est saisi de son clavier pour témoigner son émotion. «Terrible nuit, terrible réveil», a ainsi écrit le fondateur du Marrakech du Rire. «Tout mon soutien et mes pensées aux victimes, à leurs proches et à toutes les personnes touchées par le tremblement de terre. Aidons et apportons tous à notre échelle notre contribution pour aider le Maroc et prions pour que des vies soient sauvées dans les heures et les jours qui viennent. Prenons soin les uns des autres, courage et force», a-t-il poursuivi.

Carla Bruni, ancien mannequin et chanteuse, a adressé quant à elle un message «aux Marocaines et au Marocains» en leur souhaitant courage. L’épouse de l’ancien président de la République française Nicolas Sarkozy, qui réside régulièrement à Marrakech, a également fait part de ses «pensées aux nombreuses victimes et à leurs familles».

Toujours en France, l’actrice Michèle Laroque, grande amoureuse du Maroc et particulièrement de Marrakech, où elle a récemment fêté son anniversaire, a exprimé son attachement à ce pays: «De tout cœur avec les victimes du séisme et avec tous les Marocains.»

L’acteur marocain Arie Elmaleh, frère de Gad Elmaleh, a qualifié le séisme de «tragédie sans nom pour notre Maroc chéri» et a adressé ses «pensées pour toutes les victimes et leurs familles».

Sur X (ancien twitter), Richard Branson, le milliardaire américain et fondateur de Virgin, mais aussi propriétaire de la Kasbah Tamadot à Asni, village fortement impacté par le séisme, s’est dit «dévasté d’apprendre cette nouvelle» et a adressé «ses pensées et son amour à tout le monde au Maroc».

Sur Instagram, le chanteur français Patrick Bruel, qui se produisait récemment à Marrakech dans le cadre de l’enregistrement de l’émission télévisée «La fête de la chanson orientale», a laissé libre cours à son émotion. «Quelle tristesse devant cette tragédie», a-t-il écrit. Et d’adresser à son tour, «toutes (ses) pensées et soutien aux victimes, à leur familles et à tous nos amis Marocains». Le chanteur a également eu une pensée pour tous ceux qui œuvrent jour et nuit pour sauver des vies: «Force et courage aux héros qui luttent pour porter secours.»

Le chanteur libanais Mika s’est fendu d’un long message sur X. Ce grand habitué des scènes musicales marocaines, sur lesquelles il se produit régulièrement dans le cadre de festivals, a ainsi écrit: «Les images terribles qui nous parviennent du Maroc sont bouleversantes. Elles nous touchent tous. Je sais l’amour que j’ai reçu de ce pays, et encore lors de mon dernier concert il y a quelques semaines à peine. Aujourd’hui c’est à moi et à nous d’envoyer autant d’amour vers toutes les victimes, les familles endeuillées, blessées, perdues et l’ensemble du peuple marocain a qui je pense si fort et à qui j’envoie tout mon soutien.»

L’ancien entraineur français de l’équipe du Maroc Hervé Renard a laissé libre cours à sa vive émotion. Ce grand amoureux du Maroc et Marocain de cœur a déclaré: «C’est avec une grande tristesse que j’ai appris le malheur qui a frappé le Maroc…» Hervé Renard a eu «une très grande pensée pour tout le peuple marocain» et a adressé «ses sincères condoléances aux familles des victimes de ce séisme», tout en souhaitant «un bon rétablissement à tous les blessés».

Hervé Renard en appelle par ailleurs aux autres pays, espérant «que l’aide internationale soit à la hauteur de ce merveilleux pays», car, estime-t-il, «nous avons besoin d’une solidarité exceptionnelle pour le Maroc». Et de lancer un appel: «Tous ensemble pour soutenir le Maroc dans cette terrible épreuve.»

L’acteur Anthony Delon, fils d’Alain Delon, a exprimé ses «pensées et soutien au peuple Marocain, ce pays ami, si proche».

De très nombreuses autres personnalités du cinéma, de la chanson, de la télévision ont également publié des messages de soutien, à l’instar du rappeur marocain installé aux Etats-Unis French Montana, l’actrice et chanteuse marocaine de Bollywood Nora Fatehi, l’ancienne Première dame française Valérie Trierweiler, la cheffe française Hélène Darroze, qui dirige les cuisines du Royal Mansour de Marrakech, ou encore les journalistes et présentateurs Valérie Benaim et Michel Denisot.