Séisme au Maroc: en hommage, la Tour Eiffel éteinte à 23h

L’extinction de la Tour Eiffel exprime le «soutien total et évident au Maroc» de la capitale française, a affirmé sa maire Anne Hidalgo, témoignant de «sa solidarité envers les villes (touchées) et les familles, je pense à elles et à toutes les victimes».

«Cette solidarité sera financière» et son montant est en cours d’évaluation par les autorités marocaines et de la ville de Paris, a-t-elle assuré.

En outre, une réunion extraordinaire de l’Association internationale des maires francophones, dont Anne Hidalgo est la présidente, doit se tenir lundi à son initiative pour évaluer l’aide à apporter.

La maire LR du 7e arrondissement et cheffe de l’opposition à Paris Rachida Dati avait demandé sur X (anciennement Twitter) «qu’en symbole de solidarité avec le peuple marocain, la Tour Eiffel soit illuminée (...) aux couleurs du Maroc».

Dans l’attente d’un accord entre nos Gouvernements sur la nature de l’aide d’urgence à apporter aux populations victimes du #seismemaroc, je demande qu’en symbole de solidarité avec le peuple marocain, la #TourEiffel soit illuminée dès ce soir aux couleurs du #Maroc.

🇲🇦🇫🇷 — Rachida Dati ن (@datirachida) September 9, 2023

Elle avait également demandé à ce que «la ville de Paris déploie dans les meilleurs délais une aide technique matérielle et financière».

Je propose que la Ville de #Paris déploie dans les meilleurs délais une aide technique matérielle et financière auprès des populations et des communes touchées par le #seismeMaroc 🇫🇷🇲🇦 — Rachida Dati ن (@datirachida) September 9, 2023

Le président de l’Institut du monde arabe (IMA), Jack Lang, a annoncé sur le même média que les mots «Maroc au coeur» seraient inscrits «en lettres géantes sur la façade» de l’établissement parisien, et que le drapeau marocain serait déployé à l’entrée du bâtiment.

En témoignage de l’affection et de l’amitié que je porte au Maroc et à son peuple, j’ai décidé d’inscrire en lettres géantes sur la façade de l’@imarabe les mots « Maroc au cœur ».



Les drapeaux marocains seront, par ailleurs, déployés à l’entrée de l’IMA. 🇲🇦🇫🇷#Maroc #seisme — Jack Lang (@jack_lang) September 9, 2023