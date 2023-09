Séisme au Maroc: les images de la mobilisation de l’armée pour venir en aide aux populations sinistrées

En première ligne, les FAR ont déployé d'importants moyens humains et logistiques pour venir en aide aux sinistrés du séisme d'Al Haouz.

Les premières images de l’activité aérienne des FAR dans la province d’Al Haouz montrent une forte mobilisation lors d’une opération d’évacuation d’urgence au profit des blessés suite au séisme dans les localités de cette région.

Dans d’autres photos, on peut voir des engins militaires œuvrer pour enlever des débris autres rocailles, afin de dégager les routes menant vers des zones touchées par le tremblement de terre et devenues inaccessibles depuis la catastrophe.

Rappelons que sur hautes instructions royales, les Forces armées royales (FAR) ont pris les dispositions nécessaires au niveau de l’État-Major général et des Places d’Armes du Royaume, en termes de liaison et de coordination avec les autorités locales. Des détachements d’intervention, des avions, des hélicoptères, des drones et des moyens du Génie ainsi que des antennes logistiques sont déployés sur les lieux en vue d’apporter l’aide nécessaire aux populations sinistrées.