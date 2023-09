Séisme au Maroc: ONG et partis politiques lancent des campagnes de collecte d’aides à Rabat, Salé et Kénitra

«Nous avons à titre individuel et collectif commencé à lancer cette opération», a déclaré un militant associatif de la ville de Salé, interrogé par Le360, précisant que cette initiative solidaire est supervisée par les autorités locales.

Des représentants locaux, à Salé, de partis politiques comme le Rassemblement national des indépendants (RNI), le Parti authenticité et modernité (PAM) et le Mouvement populaire (MP) se préparent eux aussi à lancer des initiatives en faveur des habitants des zones sinistrées. «Nous examinons le lancement d’une compagne de collecte de dons», a de son côté affirmé un représentant du RNI à Kénitra, ville dont la mairie est présidée par Anas Bouanani.

De son côté, Aawatif Hayar, ministre de la Solidarité, de l’insertion sociale et de la famille, a indiqué dans une déclaration pour Le360 que son département a déployé, en coordination avec le ministère de l’Intérieur, un ensemble de mesures «pratiques» liées à la distribution des aides aux sinistrés, dont des tentes, des couvertures ainsi que des denrées alimentaires. Ce déploiement est effectué sous la coordination des walis et des gouverneurs via les bureaux régionaux de l’Entraide nationale. «Nous sommes dotés d’un ensemble de moyens pour déployer les aides en partenariat étroit avec le ministère de l’Intérieur», a expliqué la ministre.

Dans la soirée du vendredi 8 septembre, le Maroc a été frappé par un séisme dévastateur, d’une magnitude 7 sur l’échelle de Richter, entraînant un lourd bilan en termes de vies humaines et de pertes matérielles. Le dernier bilan dans la région d’Al Haouz a fait état de 1.037 morts et de 1.200 blessés, dont 721 grièvement.

Un communiqué de l’État-Major général des FAR indique que, sur instructions royales, l’armée a déployé d’urgence, dès la nuit du 8 au 9 septembre, des moyens humains et logistiques importants, aériens et terrestres, ainsi que des modules d’intervention spécialisés à base d’équipes de recherche et sauvetage et d’un Hôpital médico-chirurgical de campagne (HMCC).

Au lendemain du terrible séisme qui a frappé le Maroc, les messages de condoléances et de soutien en direction du Maroc affluent, émanant de chefs d’États et de chefs de gouvernement.