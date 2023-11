L’Boulevard 2023: annulation du concert de Tinariwen

Très attendu, le concert de Tinariwen, prévu le 17 novembre au stade du RUC, à Casablanca, dans le cadre du Festival L’Boulevard, n’aura finalement pas lieu. «En raison des évènements tragiques que connaît le nord du Mali, nous sommes dans le regret de vous annoncer l’annulation du concert de Tinariwen», déclarent les organisateurs dans un communiqué justifiant cette annulation.

Créée en 1989, Tinariwen est un groupe de musique touareg, originaire de Tessalit et Tamanrasset, dans une région partagée entre le nord du Mali et le sud de l’Algérie. La formation a accédé à la notoriété mondiale grâce à leur style musical unique, mélange de Blues, de rock et de musique traditionnelle touareg.

Étant dans l’impossibilité de quitter le Mali, en raison des évènements tragiques qui s’y déroulent, Tinariwen s’est retrouvé dans l’obligation d’annuler son concert casablancais. Ils seront remplacés dans la programmation du festival par le groupe tunisien Gultrah Sound System.

Programme du L'boulevard 2023

Depuis sa création en 2006, Gultrah Sound System occupe une place centrale dans la scène underground tunisienne. Le groupe propose une expérience musicale entrelaçant reggae et rock, traditions musicales tunisiennes et sonorités contemporaines.

Un «roots tunsi» guidé par la voix rauque et les paroles percutantes de Halim Yous, qui ont déjà résonné l’année dernière au Maroc, sur la scène du festival Visa For Music en 2022. La formation s’est également produite au Liban, en Jordanie et en Égypte, ou encore dans des événements de renom tels le Festival international de Carthage ou le Rototom Sunsplash, l’un des plus grands festivals reggae en Europe.