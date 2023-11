Festival international du film de Marrakech: 6 films présentés dans la section «Panorama du cinéma marocain»

Le «Panorama du cinéma marocain» est l’une des sections phares du Festival international du film de Marrakech (FIFM). C’est l’occasion pour les festivaliers de découvrir, cette année du 24 novembre au 2 décembre, les dernières productions du 7ème art marocain.

Outre «La mère de tous les mensonges» d’Asmaa El Moudir et «Les meutes» de Kamal Lazrak, qui seront présentés en compétition officielle durant cette édition anniversaire, la 20ème, 6 fictions et documentaires sont programmés dans la section «Panorama du cinéma marocain», dont deux qui seront dévoilés en avant-première mondiale, à savoir «Mora est là» de Khalil Zairi et «Moroccan Badass Girl» de Hicham Lasri.

Les férus de cinéma pourront également apprécier le dernier Leila Kilani, «Indivision», une coproduction maroco-française, avec au casting Ifham Mathet, Ikram Layachi, Bahia Bootia El Oumami, Mustapha Shimdat et Jaafar Brigui.

L’autre film qui sera présenté dans cette section est «Mon père n’est pas mort» d’Adil El Fadili, avec Adam Raghal, Abdenbi El Beniwi, Nadia Kounda et Fatima Atef. Le père du réalisateur, l’acteur Aziz El Fadili, y fait également sa dernière apparition au cinéma avant son décès le 19 novembre 2021.

La liste complète du «Panorama du cinéma marocain»:

INDIVISION (BIRDLAND) de Leila Kilani (Maroc, France), avec Ifham Mathet, Ikram Layachi, Bahia Bootia El Oumami, Mustafa Shimdat et Jaafar Brigui.

MON PÈRE N’EST PAS MORT (MY DAD IS NOT DEAD) d’Adil El Fadili (Maroc), avec Adam Raghal, Abdelnbi El Beniwi, Nadia Kouunda, Fatima Atef, Aziz El Fadili et Didier Benureau.

MON SOUK DU JEUDI (MY THURSDAY SOUK / SOUK EL KHMIS D’EL GARA) d’Izza Edery-Gennini (Maroc, France), documentaire avec les habitants d’El Gara, la Famille Edery.

MORA EST LÀ (MORA IS HERE / MOUGHA YOUCHKED) de Khalil Zairi (Maroc), documentaire avec Fatima Attini, Hamid Oukattou, Ehdih Bachar, Josette Breton, Asmaa Bouykidarn et Moussa Akhedime.

MOROCCAN BADASS GIRL de Hicham Lasri (Maroc), avec Fadoua Taleb, Salah Bensalah, Malek Akhmiss et Karam Lamrani.

TRIPLE A de Jihane El Bahhar (Maroc), avec Majdouline Idrissi, Aziz Daddas, Hind Benjebara, Khalil Oubaaqa, Fatema Zahra Benasser et Abdellatif Chawki.