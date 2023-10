Télé: un nouveau rendez-vous dédié au cinéma marocain sur Al Aoula

Suite au succès fulgurant de ses séries, Al Aoula lance un nouveau rendez-vous dédié au cinéma marocain. Pour le premier numéro, la chaîne de la SNRT a diffusé hier vendredi 20 octobre le long métrage «Mica» du réalisateur Ismail Ferroukhi. Ce rendez-vous hebdomadaire prévu chaque vendredi à partir de 21h30.

Dans la liste des films prévus, on retrouve «Burn Out» de Nourredine Lakhmari, «Al ikhwane» de Mohamed Amine Al Ahmar, «Les femmes du Pavillon J» de Mohamed Nadif, «Achoura» de Talal Selhami, «Dernier round» de Mohammed Fekrane et «Haut et fort» de Nabil Ayouch.

Lire aussi : Mehdi Bensaïd annonce l’inauguration de 50 nouvelles salles de cinéma le 15 novembre prochain

Ce n’est pas tout. Ce nouveau programme spécial cinéma marocain est complété, et c’est novateur, par un cycle de courts métrages, cette fois-ci diffusés une fois par mois. «Ce rendez-vous mensuel, programmé un vendredi de chaque mois à partir de 23H00, sera une occasion inestimable pour les créateurs émergents et établis de partager leurs histoires captivantes avec le public marocain», peut-on lire dans le communiqué de la SNRT.

La liste des courts métrages qui seront diffusés sur Al Aoula n’a toujours pas été annoncée.