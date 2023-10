Mehdi Bensaïd annonce l’inauguration de 50 nouvelles salles de cinéma le 15 novembre prochain

Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

Prenant part, ce samedi 14 octobre, à un séminaire dédié aux industries culturelles et créatives en Afrique, organisé en marge des Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI dans les locaux de l’Université Mohammed VI polytechnique de Ben Guerir (UM6P), Mehdi Bensaïd a annoncé l’inauguration, à partir du 15 novembre prochain, de 50 nouvelles salles de cinéma dans différentes villes du royaume.

«Notre projet d’ouvrir 150 salles de cinéma au Maroc est en plein déploiement. Ces salles vont devoir réconcilier les Marocains avec le 7ème art, dans les grandes villes comme les petites. Le 15 novembre nous ouvrirons les cinquante premières salles dans le cadre d’une coordination avec le secteur privé», a souligné le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. Et d’ajouter: «Il était honteux qu’une ville comme Ouarzazate, qui accueille le gotha du cinéma mondial, ne dispose pas de salles de cinéma».

D’après le ministre, le projet d’ouverture des 150 salles devrait déboucher sur la création de 500 emplois directs, auxquels s’ajoutent 1.000 emplois indirects, pour un chiffre d’affaires annuel dépassant les 300 millions de dirhams.

«Ces chiffres sont appelés à croître, car le ministère parie sur la création d’une dynamique qui réconciliera nos citoyens avec la fréquentation des salles de cinéma grâce à des tarifs abordables et une offre variée de films marocains», a ajouté Mehdi Bensaïd.

Toujours d’après le ministre, une telle dynamique permettra aussi au Maroc «de produire et de consommer ses propres fictions», et de faire de l’industrie cinématographique un moteur de croissance économique et un vecteur de démocratisation culturelle.

Signalons que la date choisie pour l’inauguration des 50 nouvelles salles de cinéma n’a rien de fortuit: elle se cale entre celles du Festival national du Film de Tanger (du 27 octobre au 4 novembre) et du Festival international du Film de Marrakech (du 24 novembre au 2 décembre).