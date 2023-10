Voici le dispositif déployé pour la restauration de 12.000 personnes par jour lors des Assemblées annuelles BM-FMI

Assurer la restauration de 12.000 personnes par jour n’est pas chose aisée, surtout lorsqu’il s’agit de personnes venues des quatre coins du monde, avec des habitudes, des goûts et des préférences alimentaires bien distinctes. Le Maroc a relevé ce défi gastronomique dans le cadre des Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI), à Marrakech.

Aux manettes, plutôt qu’aux fourneaux, se trouve Kamal Rahal Essoulami, Directeur général du bien connu groupe Rahal, traiteur spécialiste des (très) grands événements. Pour répondre à la diversité des palais et l’exigence des papilles gustatives, les équipes du groupe ont déployé un impressionnant dispositif sur le site de Bab Ighli: un food court d’une capacité de 2.000 places, étendu sur une superficie de plus de 1.200 m2, et composé de trois grands restaurants et un self-service, dont un restaurant buffet proposant des mets de la cuisine marocaine, asiatique, italienne, méditerranéenne, libanaise et américaine.

Un effectif de 1.000 collaborateurs mobilisé

Une dizaine de points-café a également été aménagée, permettant aux participants de se procurer rapidement des boissons chaudes ou de se restaurer sur le pouce avec des sandwichs. De 700 au début de l’évènement, le nombre d’employés mobilisé est passé ensuite à 1.000, afin de suivre l’important taux de fréquentation quotidienne des lieux.

Parallèlement, le groupe Rahal gère aussi les cocktails, les déjeuners et les dîners d’une centaine d’évènements organisés dans plusieurs salles du site. «Nous sommes fiers et honorés de participer à la réussite de cet évènement et de servir les 12.000 participants. Cela démontre que le Maroc maîtrise toutes les cuisines du monde et est ouvert à toutes les cultures», a déclaré Kamal Rahal Essoulami dans un échange avec Le360.

Diffuser la gastronomie et la culture marocaines

Avant de se retrouver sur les assiettes, ces différents mets sont concoctés dans trois gigantesques sites spécifiques dédiés à la cuisine. «Il y avait déjà l’installation de deux sites de cuisine de 900 m2 chacune. Nous avons déployé notre cuisine centrale sur place, pour obtenir au total une somme de 2.000 m2», explique-t-il.

Interrogé sur les préparations culinaires, au vu des exigences et attentes des participants à un tel événement, Rahal évoque sa grande expérience dans ce type de rendez-vous. «Notre groupe a l’habitude de collaborer avec de grandes institutions. En plus, dans le cadre de la préparation de ce grand évènement, nous sommes partis, avec des équipes du ministère de l’Économie et des Finances, aux États-Unis. Ce qui nous a permis de connaître les attentes des organisateurs et de nous adapter particulièrement à la cuisine américaine», souligne-t-il.

Outre la gastronomie marocaine, diffusée parmi les convives, l’artisanat et les arts décoratifs marocains sont aussi mis en valeur dans les espaces de restauration du site de Bab Ighli. Ainsi, dans le restaurant self-service et dans la cour adjacente au restaurant-buffet, les décorations renvoient à l’architecture du jardin Majorelle et aux arabesques sophistiquées du zellige. «L’objectif est de mettre en avant à la fois notre gastronomie et toutes les composantes de notre culture», conclut Kamal Rahal Essoulami.