Assemblées annuelles BM-FMI: immersion au cœur du Pavillon Maroc

À Marrakech, sur le site de Bab Ighli, qui accueille les Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI), le Pavillon Maroc est un véritable lieu d’attraction. De nombreux visiteurs s’y pressent pour contempler les multiples facettes de la culture, de l’histoire, du patrimoine et de l’économie marocaine.

Installé non loin de la salle de presse et des salles des réunions plénières, ce lieu bâti en pisé, sur une superficie de 900 m2, a été aménagé par l’Office national marocain du tourisme (ONMT). Il est scindé en trois espaces dédiés à des thématiques spécifiques, à l’intention des milliers de participants à la grand-messe de l’économie et de la finance mondiale.

Le premier espace, baptisé «Maroc, terre de confluence», met en exergue l’histoire du Royaume, son peuple et la singularité de son terroir. Le deuxième, intitulé «Maroc, terre de lumière», braque les projecteurs sur le savoir-faire et l’art de vivre des Marocains dans plusieurs domaines, de l’architecture aux créations modernes, en passant par l’artisanat et les célébrations traditionnelles. Enfin, l’espace «Maroc, terre d’opportunités» dévoile les atouts de l’économie marocaine ainsi que les opportunités d’investissement dans le Royaume.

Toujours dans ce même lieu, l’ONMT a aménagé un espace dénommé «Maroc, terre de football», qui revient sur l’épopée des Lions de l’Atlas lors de la Coupe du monde au Qatar, et qui célèbre également l’octroi de l’organisation du Mondial 2030 au Maroc, conjointement avec l’Espagne et le Portugal.

«Les Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI constituent une occasion unique pour promouvoir le Maroc à l’international. Nous avons voulu, à travers ce pavillon, offrir aux 14.000 participants un voyage immersif dans l’histoire, la culture et le patrimoine marocain, et partager avec eux les réalisations et atouts qu’offre le Royaume, sous la conduite éclairée du roi Mohammed VI», explique Adel El Fakir, directeur général de l’ONMT.